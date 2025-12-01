Actualización de software de Airbus podría retrasar viajes posteriores al Día de Acción de Gracias en NY

Los ciudadanos neoyorquinos que vuelven a la ciudad luego del fin de semana de Acción de Gracias podrían tener retrasos en sus vuelos como resultado de una actualización de software para una familia de aviones.

El fabricante de aviones Airbus hizo un llamado el viernes a las aerolíneas que operan aviones A320 a actualizar el software de inmediato, reconociendo que la solución causará interrupciones en los vuelos. La medida se produce luego de que un vuelo de JetBlue con destino al aeropuerto de Newark a finales del mes de octubre experimentara una caída repentina de altitud, según Reuters.

Tanto JetBlue como American Airlines operaron diferentes aviones en rutas de origen y destino en los aeropuertos de la Gran Manzana. Varias rutas de Jet Blue que usan por lo general aviones A320 se registraron con retraso en el Aeropuerto Internacional JFK el sábado, informó Gothamist.

La actualización del software en cuestión se produce en un momento en que el duro clima invernal del Medio Oeste y la región occidental de los Grandes Lagos también están interrumpiendo los viajes. El Servicio Meteorológico Nacional predijo una acumulación de nieve de varias pulgadas en algunas zonas afectadas por la tormenta.

En este sentido, se recomienda a los viajeros que consulten con sus aerolíneas sobre probables interrupciones en sus vuelos.

Sigue leyendo: