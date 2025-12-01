Afganos que trabajaron con EE.UU. dicen estar en peligro tras bloqueo migratorio de Trump

Los solicitantes afganos de visados que colaboraron con las fuerzas, agencias y contratistas de Estados Unidos durante sus años de presencia militar en Afganistán advirtieron de que el actual bloqueo migratorio, impuesto por el presidente Donald Trump, los mantiene en peligro constante, expuestos a amenazas, agresiones y persecución por parte de los talibanes.

La suspensión, anunciada el miércoles tras el tiroteo en Washington contra la Guardia Nacional en el que un afgano fue señalado como sospechoso, ha reavivado el temor de muchos a quedar abandonados tras años de trámites en un proceso congestionado.

“Imaginen al Gobierno talibán, su policía, ejército y funcionarios civiles persiguiéndote porque apoyaste a Estados Unidos. Te golpean, te amenazan y, si tuvieran oportunidad, te matarían”, aseguró a EFE este lunes Ahmad Shakib, con nombre ficticio, que trabajó en misiones estadounidenses.

“Los informes de la ONU lo demuestran. No hay ninguna fuente de sustento, nada. ¿Cómo se supone que vamos a sobrevivir así? Es más que difícil“, añadió Shakib.

“Trump encuentra siempre excusas para abandonar a las personas que ayudaron a la misión estadounidense. Nuestras vidas están expuestas al peligro cada día”, concluyó.

La suspensión agrava la incertidumbre de un sistema migratorio lento e imprevisible y, según los afectados, los deja aún más expuestos a las amenazas del régimen talibán.

“A costa de nuestras vidas servimos la misión de EE.UU. Fuimos contratados, se nos prometieron servicios de inmigración”, admitió a EFE Ajmeer Khplwak, solicitante de las Visas Especiales de Inmigrante (SIV) que trabajó con entidades estadounidenses durante la presencia militar de EE.UU. en Afganistán.

Y añadió: “Pero cuando realmente importa, cuando nuestras vidas están en peligro de todas las formas posibles, somos dejados atrás. Se siente como si cada parte de la humanidad nos hubiera olvidado”.

Khplwak calificó la medida de “completamente cruel, inhumana y contraria a todos los principios migratorios y humanitarios” y aseguró que desde que Trump regresó al cargo se han detenido y alterado los procesos destinados a proteger a quienes apoyaron a Estados Unidos.

La medida fue anunciada la semana pasada en la cuenta oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, que señaló que tendrá “efecto inmediato” y que todos los procesos quedarán congelados “a la espera de una revisión adicional de los protocolos de seguridad y verificación de antecedentes”.

Organizaciones de derechos humanos y defensores de los solicitantes advirtieron que la medida deja vulnerable a miles de afganos que colaboraron con Estados Unidos y reclamaron revertirla, recordando que Washington mantiene una obligación moral y estratégica con quienes respaldaron sus operaciones en el país.

