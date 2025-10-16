Autoridades confirman “suicidio por ahorcamiento” como causa de muerte del excampeón Ricky Hatton

“Suicidio por ahorcamiento”. Esa fue la conclusión a la que llegaron las autoridades británicas en la investigación sobre la muerte del excampeón mundial de boxeo Ricky Hatton.

De acuerdo con lo reseñado por la agencia de noticias AFP, la forense Alison Mutch concluyó este jueves ante la corte sur de Manchester que Hatton fue encontrado sin vida en su cama el pasado 14 de septiembre por esta razón.

Muerte de Ricky Hatton

El pasado 14 de septiembre, la Policía de Greater en Manchester encontró el cuerpo del exboxeador en su domicilio tras recibir una llamada anónima de alerta a las 6:45 de la mañana, hora local.

Hatton ya había hecho público los problemas de salud mental que enfrentó después de retirarse del ring por segunda vez después tras un intento de regreso desafortunado en 2012.

En una entrevista a la BBC en 2016, describió sus luchas con la bebida y las drogas y reveló que había intentado quitarse la vida varias veces.

Hatton comenzó su carrera en 1997 con una racha invicta que lo llevó a conquistar el título británico de peso welter. En 2005 se consagró al derrotar al legendario Kostya Tszyu por el título mundial superligero de la IBF, en una pelea que lo catapultó al estrellato internacional.

Era conocido por un estilo de pelea agresivo y por pegar fuertes ganchos al hígado. Ganó 45 de sus 48 combates profesionales durante sus 15 años de trayectoria.

Hatton fue campeón mundial en dos divisiones, ganando títulos en peso superligero y welter, incluyendo cinturones de la IBF, IBO, WBA y The Ring. Entre sus victorias destacadas está una a Luis Collazo en 2006 en Estados Unidos, en la que salió triunfante por decisión unánime.

Posteriormente, venció a Juan Urano y José Luis Castillo, aunque sus peleas más mediáticas llegaron en 2007 y 2009 contra Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao.

Contra el estadounidense cayó en el MGM Grand de Las Vegas en el décimo asalto por KO. Dos años después, en 2009, también fue noqueado por Manny Pacquiao en el segundo round.

En 2024 fue incluido en el Salón de la Fama del Boxeo. Este año había anunciado otra pelea en Dubai contra Eisa Al Dah.



