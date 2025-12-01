Chucky Lozano habla sobre su futuro tras la eliminación de San Diego FC

El delantero mexicano y jugador del San Diego FC en la Major League Soccer (MLS), Hirving ‘Chucky’ Lozano, se mostró tranquilo a pesar de haber sido eliminado de la final de la Conferencia Oeste del balompié estadounidense a pesar de haber marcado un gol tras salir del banquillo en la segunda mitad con el objetivo de quedar campeones de este torneo.

Estas declaraciones las realizó el jugador durante una conferencia de prensa en la que se mostró contento consigo mismo por el trabajo que mostró dentro del equipo en la derrota 1-3 ante los Vancouver Whitecaps, esto al considerar que demuestra muy bien las cualidades deportivas que todavía posee.

En sus palabras también abrió las puertas a la continuidad dentro de la organización y así poder seguir luchando para poder convertirse en los nuevos monarcas de la Major League Soccer.

Hirving Lozano. (AP Photo/Denis Poroy)

“Para mí yo creo que gracias a Dios terminé de salud muy bien, entonces yo creo que (el objetivo) es regresar de la mejor manera, regresar físicamente bien. Ojalá que el otro torneo sea un torneo muy bueno también”, expresó el futbolista azteca.

El jugador también quiso dirigirse directamente a los seguidores que llenaron las gradas durante la final y a lo largo de la campaña. Con honestidad, reconoció el sentimiento que dejó la derrota, pero destacó el apoyo incondicional:

“Yo creo que tienen que estar felices del apoyo que nos dieron, se los agradecemos infinitamente. Yo creo que es normal (que estén tristes por la derrota), es su equipo. La verdad que decirles que una disculpa, pero yo creo que se tienen que ir muy contentos todos”, dijo.

“Creo que tanto para el club como para los fans fue un torneo fantástico en conjunto. Y bueno, agradecerles siempre, agradecerles el cariño, el apoyo y el que vengan a darse tiempo de venir a ver los partidos”, agregó el Chucky Lozano en sus declaraciones.

San Diego FC. (AP Photo/Denis Poroy)

Por su parte el director técnico del San Diego FC, Mikey Varas, decidió evitar caer en cualquier tipo de especulaciones sobre la continuidad del Chucky Lozano; destacó que por el momento se encuentran en medio del dolor por la derrota y deben analizar con cautela las mejores medidas para el club de cara al próximo torneo.

“No, en este momento nosotros estamos pensando en el dolor del partido. Como lo he dicho no hay detalles acá por hora y creo que es un poco una falta de respeto hablar de quién va a estar y quien no, cuando acabamos de hacer una temporada increíble y hemos perdido un partido porque esto duele y lo sentimos por la afición y por la gente”, comentó.

“Yo creo que lo más importante es que Hirving lo ha dado todo. Cuando entró lo hizo con mucho esfuerzo y mostró que quería ganar el partido e hizo un gol que creo que es importante”, concluyó.

Sigue leyendo:

–Antonio Rüdiger reconoce los cambios en su cuerpo con el pasar de los años

–Canelo buscaría revancha contra Crawford por falta de opciones, según reportes

–Cruz Azul a semifinales y ‘Chicharito’ Hernández víctima de memes tras fallar penal