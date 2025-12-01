Canelo buscaría revancha contra Crawford por falta de opciones, según reportes

La derrota que sufrió el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez ante Terence Crawford el pasado mes de septiembre ha representado un importante golpe para la carrera del boxeador debido a que ha acortado las posibilidades de nuevos rivales y muchos analistas del pugilismo mundial consideran que la única opción es poder concretar la revancha contra el estadounidense para el próximo año.

De acuerdo con la información suministrada por el periodista Chris Mannix, de DAZN, el mexicano se ha quedado prácticamente sin ninguna posibilidad de poder encontrar otra alternativa dentro de los pesos súper medianos y por tal motivo estaría obligado en alcanzar la revancha contra Crawford.

“El plan de Canelo es enfrentar a Crawford de nuevo el próximo año. Está buscando esa pelea, probablemente en septiembre. Es la primera vez que lo escuchamos decir públicamente que quiere una revancha”, afirmó Mannix durante sus declaraciones sobre la crítica situación en la que se encuentra el tapatío.

El antiguo campeón mundial indiscutido de los pesos súper medianos posee un récord de 63-3-2 (39 KOs) luego de la contundente muestra de poder que realizó Crawford en su combate de Las Vegas, colocando su registro en 42-0 (31 KOs). Desde la perspectiva del periodista, el mexicano no solo busca limpiar su nombre, sino que enfrenta una realidad incómoda en la división de las 168 libras.

“Canelo no tiene adónde ir. Está en la recta final de su carrera y ya limpió a todos los nombres relevantes en supermediano. Su equipo ha ofrecido la revancha un par de veces en los últimos meses. La motivación económica también es evidente:fuera de David Benavidez, ningún otro nombre genera el interés mediático y financiero que representa un segundo combate ante Crawford”, resaltó el reportero.

La magnitud del primer enfrentamiento dejó huella en la historia del boxeo moderno. Crawford, con 37 años y proveniente del peso superwélter, dio el salto de dos divisiones para controlar de inicio a fin los 12 asaltos y alcanzar la hazaña inédita de ser campeón indiscutido en tres categorías bajo el formato de los cuatro cinturones.

Esa derrota tuvo un impacto profundo en el entorno boxístico, y el ex campeón mundial Sergio Mora, hoy analista de DAZN, no evitó la franqueza al evaluarla.

“Este resultado duelo. Crawford no es más grande, ni más fuerte, ni más joven. Canelo perdió contra un peleador del que se esperaba que ganara. Perdió todos los cinturones ante un rival más pequeño y mayor, tene que recuperarlos,Quizás las lesiones le afectarán en su campamento. Quiero ver si Crawford puede repetir ese desempeño, y si Canelo puede encontrar otra forma de vencerlo”, concluyó.

