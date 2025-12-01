Antonio Rüdiger reconoce los cambios en su cuerpo con el pasar de los años

El regreso de Antonio Rüdiger a las filas del Real Madrid representa un respiro para el entrenador Xabi Alonso debido al fuerte golpe que ha tenido que sufrir su defensa a causa de una ola de ausencias entre sus jugadores, por lo que espera poder seguir brindando su mejor nivel deportivo para alcanzar positivos resultados.

El alemán estuvo varias semanas fuera de acción y regresó para el partido contra el Girona que terminó en empate 1-1; siendo esta su primera aparición de la temporada desde el partido disputado ante el Oviedo a finales del mes de agosto.

En declaraciones ofrecidas durante una entrevista con el youtuber FlorianMalburg, Rüdiger aseguró que quiso vivir este periodo de recuperación lejos de todo el foco mediático para poder estar tranquilo y analizar su papel dentro del cuadro merengue.

Jude Bellingham y Antonio Rudiger. (AP Photo/Joan Monfort)

“Ya ha pasado mucho tiempo y estoy recuperado. He aprovechado para desconectar y no estar en el centro de atención, que también es bueno a veces, porque por desgraciado todo lo que hago se hace viral. Hay tantos partidos, que es bueno cuando nadie habla de Rüdiger y poder pasar algún tiempo con mi familia, mis hijos”, expresó .

Rüdiger también reflexionó sobre cómo han cambiado sus sensaciones físicas con el paso de los años, mostrando una visión sincera de su etapa actual como futbolista dentro de un club tan importante.

“Ya llevo mucho tiempo en esto, pero tengo ganas de volver. Conozco muy bien mi cuerpo y en la medida en que uno envejece, las cosas ya son iguales que antes. Necesito sentirme bien para poder jugar y por suerte ya lo estoy. Yo no tengo tanto ego como la gente puede creer, estoy abierto a las críticas”, resaltó el jugador teutón en sus declaraciones.

El zaguero también abordó la incertidumbre sobre su futuro, especialmente ante el interés que existe desde el fútbol árabe para hacerse con sus servicios. Ante este hecho consideró que un cambio de liga no afecta necesariamente al rendimiento y ante este hecho puso como ejemplo a su excompañero N’Golo Kanté

“Kanté está de vuelta en la selección francesa. Porque alguien se vaya a jugar a Arabia Saudí, no significa que vayas a ser peor futbolista”, relató afirmando que pudo seguir siendo una estrella en un torneo de menor exigencia.

Antonio Rudiger. (AP Photo/Joan Monfort)

Respeto a Tuchel

A lo largo de su carrera ha coincidido con entrenadores de alto nivel, pero Rüdiger destacó uno por encima del resto y este fue sin duda alguna Thomas Tuchel, a quien consideró como la figura que más influyó en su crecimiento profesional para poder llegar a ser la estrella mundial que es actualmente.

“Tuchel es el mejor entrenador que he tenido, lo tiene absolutamente todo. Cambió todo en el Chelsea. Es muy honesto. Fue el entrenador que me allanó el camino para poder triunfar y jugar hoy en el Real Madrid. Sin él no habría sido posible. Porque ese mi objetivo final, jugar en el Madrid”, enfatizó.

“De todas las ciudades donde he vivido me quedo con Madrid. Me siento muy cómodo aquí. Roma y Londres también son grandes ciudades, pero sin duda me quedaría con Madrid”, concluyó el jugador alemán en sus declaraciones.

