Guardia Nacional herido en tiroteo cerca de la Casa Blanca muestra señales de mejoría

El miembro de la Guardia Nacional de Virginia Occidental gravemente herido durante el ataque armado en Washington continúa en estado crítico, aunque mostró leves señales de mejoría, informó este lunes el gobernador Patrick Morrisey.

El sargento Andrew Wolfe, de 24 años, levantó el pulgar en respuesta a una pregunta de una enfermera y logró mover los dedos de los pies, un gesto que su familia considera esperanzador, añadió Morrisey.

Los parientes del militar pidieron al público mantenerlo en sus oraciones mientras continúa su recuperación, de acuerdo con AP.

Tras el mismo tiroteo murió la especialista del Ejército estadounidense Sarah Beckstrom, de 20 años.

“Andrew sigue luchando por su vida. Necesita oraciones”, afirmó el gobernador, quien señaló que los detalles sobre los arreglos funerarios de Beckstrom no serán divulgados aún por respeto a la familia.

Ambos integrantes de la Guardia Nacional fueron atacados el miércoles a pocas cuadras de la Casa Blanca mientras participaban en el plan federal de seguridad impulsado por el presidente Donald Trump, que incorporó a tropas de la Guardia Nacional a las labores de patrullaje en la capital.

El sospechoso del ataque, Rahmanullah Lakanwal, un ciudadano afgano de 29 años, enfrenta un cargo de asesinato en primer grado y dos cargos de agresión. Las autoridades indicaron que el sujeto también recibió un disparo durante el enfrentamiento y permanece hospitalizado, sin fecha definida para comparecer ante un juez, indicó AP.

Tras el tiroteo, la administración Trump suspendió las decisiones de asilo y pausó la emisión de visas para personas que viajan con pasaportes afganos, una medida que AP destaca como una respuesta directa al incidente.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, señaló que el presidente le pidió desplegar 500 miembros adicionales de la Guardia Nacional en Washington, aunque Morrisey afirmó que no ha recibido una solicitud para enviar más tropas desde Virginia Occidental.

Actualmente, casi 2,200 soldados forman parte de la fuerza de tarea que opera en la ciudad, según cifras citadas por AP.

Más de 300 miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental fueron enviados a Washington en agosto. A mediados de noviembre, unos 170 aceptaron extender su misión hasta finales de año, mientras el resto regresó al estado.

“Nuestro único enfoque ahora es velar por el bienestar de los 170 militares que siguen en servicio, apoyar a sus familias y asegurarnos de que se rece por ellos”, dijo Morrisey.

