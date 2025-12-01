Luigi Mangione intenta excluir pruebas del asesinato del CEO de UnitedHealthcare

Luigi Mangione volvió a la corte este lunes para enfrentar una audiencia decisiva en su intento de impedir que la fiscalía utilice pruebas claves en el juicio por el asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson.

Los fiscales, reseñó The Associated Press, abrieron la jornada mostrando videos de vigilancia del ataque ocurrido en diciembre de 2024 y del arresto de Mangione cinco días después en un McDonald’s de Pensilvania.

Las imágenes, incluidas algunas del restaurante que no habían sido vistas antes por la prensa, mostraron el momento en que dos policías se acercan al sospechoso mientras desayunaba.

Mangione, de 27 años, observó los videos en silencio, apretando un bolígrafo y llevándose los dedos al rostro mientras la fiscalía reprodujo también la llamada al 911 de la gerente del McDonald’s, quien alertó a las autoridades porque el hombre parecía el sospechoso buscado.

La defensa busca eliminar el arma y el cuaderno

El punto central de la audiencia, según explicó AP, es el intento de Mangione de excluir del juicio la pistola de 9 mm y un cuaderno hallados en su bolso al momento de ser detenido.

La fiscalía sostiene que el arma coincide con la utilizada para matar a Thompson en una acera de Manhattan, y que en el cuaderno el acusado escribió sobre su intención de atacar a un ejecutivo de seguros médicos.

Los abogados argumentan que la policía revisó la mochila sin una orden judicial y que esa búsqueda violó los derechos constitucionales del acusado. También buscan impedir que se presenten declaraciones hechas por Mangione antes de que se le informaran sus derechos, como cuando presuntamente se identificó con un nombre falso.

Eliminar el arma y el cuaderno sería un golpe para la fiscalía y un triunfo para la defensa, ya que son elementos que apuntan al posible motivo.

Entre los escritos atribuidos a Mangione, recordó AP, hay elogios a Theodore Kaczynski, el ya fallecido asesino convicto conocido como Unabomber y reflexiones sobre “rebelarse contra el cártel de seguros de salud”.

La audiencia podría extenderse más de una semana.

Este lunes declararon el sargento Chris McLaughlin, quien detalló cómo la policía difundió las imágenes del sospechoso en medios y redes sociales, y Bernard Pyles, empleado que entregó los videos del McDonald’s tras el arresto.

Luigi Mangione enfrenta un caso federal

El proceso en Nueva York avanza de forma paralela a un caso federal en el que Luigi Mangione también enfrenta acusaciones por el asesinato de Thompson, incluidas solicitudes de pena de muerte.

AP reportó que, aunque la defensa intenta bloquear pruebas en ambos expedientes, la audiencia de esta semana se centra únicamente en el caso estatal. La próxima cita en el proceso federal está pautada para el 9 de enero.

Thompson fue asesinado mientras se dirigía a una conferencia de su empresa.

Un video de vigilancia lo muestra siendo atacado por un hombre armado y enmascarado. En la munición hallada en la escena estaban escritas palabras contra las aseguradoras, lo que la fiscalía considera parte del trasfondo ideológico del crimen.

