Apartamento en Miami donde Maluma grabó “Coco Loco” se vende por 2.5 millones de dólares

Los fanáticos del género urbano y del colombiano Maluma ahora tienen la oportunidad de comprar un apartamento que fue usado por el cantante para grabar uno de sus videoclips. El apartamento está ubicado en una torre de lujo en Miami, Florida.

La propiedad acaba de entrar al mercado de bienes raíces por $2.5 millones de dólares, y los medios destacan su relación con Maluma, pues fue el escenario elegido por su equipo para rodar el video de ‘Coco Loco’ hace un par de años.

Se desconoce la cifra que pagó Maluma para alquilar la propiedad en su momento.

El videoclip podría servir como una especia de tour por una residencia, la cual está ubicada en Ten Museum Park, un edificio de 50 pisos diseñado por el arquitecto Chad Oppenheim. Se dice que el apartamento, ubicado en la planta número 22, es “una fusión de arquitectura y alto diseño”.

En el listado, disponible en la página web de Compass, se resalta que “los interiores minimalistas presentan una estética estilizada, una llamativa escalera de vidrio ahumado y acero, y carpintería vertical escultórica, elementos de alto impacto que rara vez se ven en este nivel”.

El apartamento tiene una extensión de 1,802 pies cuadrados distribuidos en dos plantas con dos dormitorios, tres baños, vestíbulo, sala de estar, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Una de las características que más resaltan son sus grandes ventanales de piso a techo que ofrecen vistas a Museum Park, la Bahía Biscayne y el horizonte de Miami y South Beach.

Como es normal en este tipo de edificios de lujo, la propiedad incluye servicios y áreas comunes para todos los habitantes. Es comparado con un resort y es administrado por Clinique La Prairie Spa con sede en Montreux, Suiza.

Sigue leyendo:

• Maluma fue detenido por agentes de tránsito mientras conducía su nuevo Ferrari en Colombia

• Maluma regaña a fan por llevar a un bebé a su concierto: “Es un acto de irresponsabilidad”

• Maluma arremete en contra de las redes sociales en pleno concierto