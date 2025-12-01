Políticos de NY piden que retirar cargos contra manifestantes que bloquearon a ICE en Manhattan

Después de la detención de más de una docena de manifestantes por bloquear una ofensiva del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Manhattan, los políticos locales se reunieron el domingo para elogiar a los disidentes y pedir la retirada de todos los cargos en su contra.

Políticos como el Defensor del Pueblo Jumaane Williams, el Contralor de la ciudad Brad Lander y las concejalas Sandy Nurse y Crystal Hudson estaban entre quienes respaldaron a los manifestantes en una concentración en las calles Howard y Center de Chinatown, cerca del garaje donde los activistas bloquearon temporalmente la salida de los agentes de ICE el sábado.

Asimismo, los agentes llamaron al Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), y los oficiales arrestaron a los manifestantes tras numerosas advertencias para que dejaran de hacer el bloqueo en la acera y la entrada del garaje.

El NYPD no dio a conocer de inmediato cuántos manifestantes fueron detenidos, pero algunas fuentes informaron que hubo al menos 16 personas capturadas, a los cuales se les emitieron citaciones o comparecencias.

Nurse y otros solicitaron a la comisionada de la policía Jessica Tisch y al fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, que se retiren todos los cargos contra los detenidos el sábado, informó Daily News.

“No hay razón para que se les acuse por defender nuestros derechos constitucionales, nuestros derechos de la Primera Enmienda y por los neoyorquinos vulnerables”, expresó Nurse, haciendo eco del estribillo de varios oradores y manifestantes.

Por su parte, Williams prometió lo siguiente: “No nos disculparemos por intensificar la violencia cada vez que vienen a nuestra ciudad e intentan llevarse a nuestros vecinos. No nos disculparemos por intensificar la violencia y protegernos mutuamente”.

El sábado, los manifestantes encontraron el punto de concentración de ICE (el garaje) y se abalanzaron para bloquearlo, parándose delante de sus vehículos y arrastrando macetas y botes de basura municipales a la calle, obstruyendo su paso. Otros manifestantes se tomaron de los brazos frente al garaje, creando una barricada, coreando: “¡ICE fuera de Nueva York!”.

Los oficiales del NYPD informaron que recibieron una llamada por un grupo desordenado en Centre St. que bloqueaba la salida de un edificio. Los funcionarios realizaron numerosos arrestos mientras trataban de alejar a los manifestantes de la entrada del garaje, confirmó el departamento.

Luego que la caravana de agentes de ICE saliera del garaje en cuestión, se filmó a oficiales del NYPD rociando con gas pimienta a los manifestantes mientras intentaban perseguir la caravana que se alejaba, lanzando escombros y basura de un contenedor cercano a los vehículos. Algunos de los detenidos fueron acusados de alteración del orden público por saltar barricadas y arrojar basura.

El ICE que se iban del lugar se dirigieron a Nueva Jersey para reagruparse, según dijo una fuente policial.

“Ayer, sentí la necesidad de venir aquí cuando escuché que el ICE se estaba movilizando”, apuntó Jay Walker, de 58 años, quien acudió a la manifestación del sábado. “Lo que vi me disgustó, porque vi al NYPD comportándose como sirvientes de estos terroristas del ICE”.

“Están aterrorizando a nuestras comunidades de la ciudad de Nueva York a diario“, denunció. Debido a la ley de ciudades santuario de Nueva York, el NYPD tiene prohibido colaborar con los federales en la aplicación de las leyes de inmigración civil, pero se puede llamar a la policía si se comete algún delito o una infracción, como manifestantes, bloqueando aceras o el tránsito vehicular.

Dicho operativo de ICE se produce tras otro del mes de octubre, cuando agentes hicieron una redada sorpresa en Canal St., dirigida a los vendedores ambulantes ilegales, allí, nueve personas resultaron detenidas.

Asimismo, en octubre se informó que Tisch recibió un aviso del gobierno del presidente Donald Trump con varias horas de anticipación antes de la redada. En respuesta, de acuerdo con las fuentes, la comisionada ordenó a sus oficiales que se mantuvieran alejados de los agentes de ICE mientras arrestaban a los vendedores de la calle comercial, una medida que fue celebrada por el alcalde electo Zohran Mamdani.

En el último enfrentamiento, Ricky Patel, agente especial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a cargo de la oficina de campo de Nueva York, se puso en contacto con Tisch y se disculpó por el desarrollo de la situación, indicó una fuente con conocimiento de la conversación,

“Ella le dijo que lo sucedido hoy es inaceptable”, declaró la fuente. “El ICE ha tratado dos veces con estas demostraciones de fuerza que buscan causar caos y desorden en nuestras calles, pero lo único que están logrando es poner en peligro al público, a los agentes federales y a sus policías”. La comisionada del NYPD les advirtió que esto debe detenerse porque, si vuelve a ocurrir, alguien resultará herido y será su responsabilidad.

En un comunicado, la vocera del ICE, Emily Covington, notificó que “cuando las personas divulgan la ubicación del ICE, están poniendo en la mira a los oficiales”.

