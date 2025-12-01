Senador Kelly denuncia las amenazas que ha recibido por la campaña política de Trump

El senador Mark Kelly de Arizona ofreció una conferencia en donde denunció que el presidente Donald Trump desató una campaña política contra él y otros legisladores, luego del video que promocionaron en redes sociales en donde le solicitaban a las Fuerzas Armadas y agentes de inteligencia “rechazar órdenes ilegales”. El demócrata aseguró que él y su esposa han recibido amenazas hasta de muerte.

Mark Kelly convocó a una conferencia de prensa para hablar sobre los problemas a los que se ha enfrentado después de ser parte junto con otros legisladores de un video que molestó tanto al presidente Trump como al secretario de Defensa, Pete Hegseth.

“Siempre ha tratado de silenciar a sus adversarios”

“A lo largo de toda su carrera, Donald Trump siempre ha tratado de silenciar a sus adversarios, lo ha hecho como empresario, en la televisión y lo ha hecho como presidente, tratando todos los días de intimidar a la gente y a lo largo de su carrera de hostigar a la gente y le ha dado resultados”, fue como inició el senador su conferencia.

El senador Kelly denunció que Trump lo amenazó, pero como lo ha dicho no se va a dejar intimidar, pero sus comentarios, además de profundizar “la escalada de la retórica política”, lo dice justo cuando el país enfrente una creciente violencia.

“Han amenazado con matarme”

“Yo no lo voy a permitir, el pueblo estadounidense no lo va a permitir. El presidente Trump está tratando de silenciarme, ha amenazado con matarme por decir la verdad. Envió a su secretario de Defensa a perseguirme y no va a funcionar”, exclamó el demócrata.

My duty is to Arizona and the Constitution.



I’m speaking live about why I won’t let Trump and Hegseth intimidate me or stop me from doing my job: https://t.co/MT1RsNGYee — Senator Mark Kelly (@SenMarkKelly) December 1, 2025

La situación se volvió tensa cuando hace más de una semana, el senador Kelly junto con otros legisladores que han sido parte de las Fuerzas Armadas o de inteligencia, realizaron un video en donde en donde le decían a los militares que “debían desacatar órdenes ilegales”. El demócrata confirmó que no había “nada de controversial” en el mensaje.

“Todos deben seguir la ley, nadie puede quebrantarla, y esto es sencillo: al ver ese video, ¿qué habría hecho cualquier otro presidente? Dos cosas, pero esa no fue la respuesta de este presidente, ya el presidente de Estados Unidos dijo que dos senadores y cuatro miembros de la Cámara de Representantes, deberían ser arrestados, ahorcados, ejecutados por algo que dijimos y es verdad”, enfatizó Kelly.

Violencia política

El exastronauta señaló que su familia sabe del costo de la violencia política. Mi esposa Gabby recibió un disparo en la cabeza cuando le hablaba a su electorado. El presidente debería entender esto también, él ha sido blanco de violencia política”.

“Muchos congresistas han sufrido violencia política”, añadió el demócrata, quien recordó los ataques que han sufrido algunos, y por lo que asegura que Trump cada vez que tiene oportunidad busca dividir y eso es peligroso, ya que sus palabras son muy poderosas.

“Se ha rodeado de gente como Pete Hegseth que hace lo que sea sin cuestionarlo, están más interesados en la publicidad que en el imperio de la ley”, agregó.

We want to speak directly to members of the Military and the Intelligence Community.



The American people need you to stand up for our laws and our Constitution.



Don’t give up the ship. pic.twitter.com/N8lW0EpQ7r — Sen. Elissa Slotkin (@SenatorSlotkin) November 18, 2025

“El secretario historicamente no calificado”

Con relación a la investigación y corte marcial que realizarían para él. Y a los legisladores, a quienes el FBI dijo que entrevistaría, el senador señaló que se enteró de esa investigación del Pentágono a través de un mensaje de Hegseth en X.

“El secretario ordenó que se me investigara, el mismo secretario que desde que fue nominado es una persona históricamente no calificada para esa posición, el mismo secretario, que ordenó un segundo ataque para matar a sobrevivientes de una embarcación en el Caribe. Si hay alguien que debería responder preguntas en público y bajo juramento es Pete Hegseth”, subrayó.

Asimismo expresó que la actitud que ha tomado el mandatario le hace daño a la libertad de expresión, que es fundamental para la democracia y no dudo en señalar a los republicanos de “tener miedo” al mandatario y decir que sí a sus peticiones y puso como ejemplo los aranceles y los servicios de salud.

“No me voy a dejar intimidar”

“No me voy a dejar intimidar por este presidente, no me voy a dejar silenciar por este presidente y por quienes lo rodean y nada va a impedir que haga mi trabajo, porque yo he dado mucho en servicio a este país para retroceder frente a este tipo”, puntualizó.

Antes de finalizar aseguró que tiene un profundo respeto por cada miembro de los Fuerzas Armadas son personas altamente entrenados. “El no calificado secretario de Defensa despidió a muchos”.

Sigue leyendo: