Susana González sorprende al compartir emotivo momento con su hijo Santiago

La actriz mexican Susana González sorprendió a sus seguidores al compartir un momento muy íntimo y especial al lado de su hijo mayor, Santiago, quien a sus 16 años vivió un fin de semana lleno de adrenalina durante una competencia de karting.

El karting es una disciplina del automovilismo en la que se compite con karts, vehículos pequeños de cuatro ruedas, rápidos y ligeros, considerados la base o “escuela” donde inician muchos pilotos profesionales.

La actriz, conocida por mantener su vida privada lejos de los reflectores, hizo una excepción para mostrar el orgullo y la emoción que siente al acompañar a su primogénito en cada paso.

Una experiencia única al lado de su hijo

A través de sus Historias de Instagram, Susana dejó ver cómo vivió la intensa jornada al interior del autódromo, donde Santiago se preparaba para competir. La actriz grabó varios momentos detrás de cámaras, mostrando la preparación del equipo y la emoción previa a la carrera.



“Ver cómo lo estaban preparando todo, no sin antes abrazarlo. Tiene mi apoyo siempre”, escribió la protagonista de Mi Camino es Amarte, dejando ver el enorme cariño que le tiene a su hijo.



En los videoos, se ve a Susana abrazando a Santiago, quien luce concentrado, pero feliz de tener a su madre a su lado.

Santiago, apasionado del karting

Aunque Susana no reveló el resultado final de la competencia, sí aseguró que su hijo está en un “buen equipo” y que lo vio enfrentar con valentía los momentos de tensión antes de subirse al kart.



“En el kartismo como en la vida hay momentos de nervio y frustración, pero esto también es parte de la carrera”, añadió la actriz, reflejando su apoyo incondicional.

El karting, considerado el primer escalón para quienes sueñan con llegar al automovilismo profesional, se ha convertido en una de las grandes pasiones del joven.

Una mamá presente, amorosa y dedicada

Fuera de los foros, Susana aprovecha cada minuto para entregarse a su faceta de mamá. Ahora que terminó las grabaciones de su más reciente proyecto para TelevisaUnivision, Mi verdad oculta, la actriz ha podido dedicar más tiempo a estar con Santiago y su hija menor, también fruto de su relación pasada con Luis Elías.

En julio, Susana confesó durante una entrevista en Chismorreo que uno de sus mayores deseos es ver a sus hijos realizados e independientes.



“Ver a mis hijos realizados. Claro que quiero seguir desarrollándome, pero mi propósito es seguir acompañándolos… y tener nietos”, dijo la actriz de 52 años.

Un momento familiar poco común en redes

Aunque la actriz suele mantener un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal, este fin de semana no dudó en abrir una ventana a su intimidad para compartir un día que fue tan especial para su hijo como para ella. Sus seguidores no tardaron en elogiar su papel como madre entregada y amorosa.



Susana González brilla en la pantalla con Mi verdad oculta

Mientras acompaña de cerca a sus hijos, Susana también continúa cosechando éxitos profesionales. Actualmente protagoniza Mi verdad oculta, donde interpreta a Aitana, una mujer marcada por un pasado doloroso que busca justicia años después.



La actriz confesó que este personaje representa uno de los retos más fuertes de su carrera:

“Es un personaje profundo, una gran responsabilidad. Estuvo pacientemente esperando el momento en que la vida le diera la oportunidad de cumplir con esa asignatura pendiente”..



Sigue leyendo: