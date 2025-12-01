Tim Bradley ve a Jake Paul con posibilidades de derrotar a Joshua

El histórico campeón mundial y antiguo boxeador, Tim Bradley, aseguró que Jake Paul tiene grandes posibilidades de poder hacerle frente al británico Anthony Joshua en el combate que protagonizarán el próximo 19 de diciembre en la ciudad de Miami; esto al analizar el enfrentamiento que tuvo el antiguo campeón mundial contra Andy Ruiz.

A pesar que Joshua es amplio favorito para quedarse con la victoria por toda la trayectoria que posee dentro del pugilismo mundial, Bradley sostuvo que Paul tiene ciertas posibilidades para el combate de ocho asaltos que tendrán en la división de los pesos pesados debido al crecimiento deportivo que ha venido mostrando en combates como el disputado contra Mike Tyson y contra el mexicano Julio César Chávez Jr.

“Si Andy Ruiz pudo meterse ahí (en la corta distancia), con su cuerpecito chaparro y gordo, y pudo entrar y ponerle las manos encima a Anthony Joshua, creo que Jake Paul tiene una oportunidad. Es un poco más rápido de pies. Tira combinaciones y tiene esa derecha curva que le gusta preparar”, dijo el expeleador durante una transmisión en su canal de YouTube.

Anthony Joshua recibe consejo de Fran Warren antes de su pelea contra Paul. Crédito: Lynne Sladky | AP

Estas palabras de Bradley se deben a que considera que no tiene la resistencia suficiente para enfrentar actualmente a rivales de gran poder al hacer referencia al nocaut técnico que sufrió contra Andy Ruiz en siete asaltos; además de esto también es importante destacar que Daniel Dubois lo derribó en cuatro oportunidades durante su último enfrentamiento.

“No está para nada garantizado que AJ vaya a sacar esto adelante. AJ no ha estado bien mentalmente. AJ es un medallista de oro olímpico y ha enfrentado mejor oposición. Ha reinado por mucho tiempo. Ha estado en la cima del deporte por muchísimo tiempo. Sí, ya va de bajada. Esta es una pelea peligrosa para los dos. Para mí es una pelea 50-50. AJ [señalando su mandíbula]… Vamos, hermano”, agregó el pugilista en sus declaraciones.

“Anthony Joshua puede ser boxeado ¿por Jake Paul? No lo sé. Hablo en serio. Esto va a estar interesante. Si Jake Paul vence a Anthony Joshua, va a ganarse mi respeto”, concluyó la figura deportiva.

Es importante resaltar que los pronósticos están en contra de Jake Paul al considerar que todavía no tiene el registro necesario para poder enfrentarse a una figura de alto perfil como Anthony Joshua. Sin embargo, este combate en Miami promete atraer todas las miradas debido a que marcará el regreso profesional del británico a los cuadriláteros.

