Wilson Álvarez, exestrella de la MLB, fue liberado tras secuestro policial en Venezuela, según reportes

El exlanzador de la MLB por más de 15 años, Wilson Álvarez, fue liberado tras un supuesto secuestro policial en Venezuela. Así lo reportó El Pitazo, uno de los medios con más alcance en el país.

De acuerdo con la información, Álvarez, que ahora trabaja como coach en la liga del béisbol de su país con las Águilas del Zulia, fue raptado en la ciudad de Maracaibo el pasado 25 de noviembre.

El exjugador de Texas Rangers fue secuestrado el mismo día que se jugaba un partido entre Águilas del Zulia y Tiburones de La Guaira. Álvarez fue interceptado por supuestos funcionarios policiales uniformados en las inmediaciones del Estadio Luis Aparicio.

El exjugador fue obligado a subir a una camioneta que no tenía distintivos ni identificación oficial. Álvarez no estuvo presente en la práctica antes del juego y llegó al partido horas después.

El Pitazo, que realizó un reportaje donde expone a la industria del secuestro y la extorsión en esta ciudad de Venezuela con al menos 11 casos, reseñó que los supuestos funcionarios exigieron un rescate a la familia para la liberación del expelotero.

La esposa de Álvarez realizó el pago, pero de momento se desconoce la cantidad. El exjugador de los Dodgers fue liberado horas después y llegó al estadio con el partido entre Águilas y Tiburones ya adentrado en el séptimo inning.

El lanzador de los Tampa Bay Devil Rays, Wilson Álvarez, lanza en la sexta entrada contra los Florida Marlins la noche del viernes 28 de junio de 2002 en St. Petersburg, Florida. (Foto AP/Chris O’Meara)

Wilson Álvarez en la MLB

Álvarez, nacido en Venezuela, participó en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas en 1982. Fue firmado por Texas Rangers y debutó el 24 de julio de 1989. En su primera salida enfrentó a cinco bateadores, otorgó dos boletos y recibió un jonrón.

Fue el primer venezolano en lanzar un no-hitter. Lo hizo el 11 de agosto de 1991 contra Baltimore Orioles jugando para Chicago White Sox. Tras seis temporadas, en 1997 firmó por con San Francisco Giants.

Al año siguiente se marchó con Tampa Bay Rays y estuvo hasta 2002. Desde 2003 hasta 2005 jugó para Los Angeles Dodgers. En total logró 102 victorias y obtuvo 92 derrotas; logró 1,330 ponches y un promedio de carreras limpias de 3.96.

Tras su retiro, fundó la Wilson Álvarez Foundation, dedicada a apoyar comunidades necesitadas en Venezuela.



