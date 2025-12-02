Del Bronx a Queens: Devin Williams acordó contrato con New York Mets, según reporte

Devin Williams se une a la larga lista de más de 150 peloteros que cruzaron el puente. El relevista, que jugó su última temporada con New York Yankees, acordó un nuevo contrato como agente libre con New York Mets, según un reporte de la agencia de noticias ‘The Associated Press’.

El pasado lunes, una fuente cercana a las negociaciones confirmó a AP, bajo condición de anonimato, que las conversaciones habían llegado a buen puerto. Solo restaba la realización de un examen físico para que el acuerdo se hiciera oficial.

De acuerdo con el reporte, Williams y los Mets acordaron un contrato de tres años. El relevista pasó la última temporada al otro lado de la ciudad con los Bombarderos del Bronx.

Devin alcanzó un récord de 4-6 con un promedio de carreras limpias de 4.79, el peor de su carrera, y 18 salvamentos en 22 oportunidades. Con los Yankees tuvo un rendimiento irregular.

Inicialmente, perdió el puesto como cerrador. Posteriormente, lo recuperó y volvió a perder. Antes de terminar la temporada lanzó cuatro salidas sin permitir carreras durante los playoffs de la Liga Americana.

Con New York Yankees, William ponchó a 90 bateadores y otorgó 25 bases por bolas en 62 entradas a lo largo de 67 apariciones en su única temporada con la franquicia del Bronx. Ganó $8.6 millones de dólares.

A sus 31 años, el derecho ya ha sido dos veces All-Star y ha ganado dos veces el Premio Trevor Hoffman al Relevista del Año de la Liga Nacional. Lo consiguió defendiendo los colores de Milwaukee Brewers. También fue votado como el Novato del Año de la Liga Nacional en 2020.

Tras la eliminación de los Yankees en la postemporada, Williams había reconocido que estaba dispuesto a firmar un nuevo contrato. “Al principio fue un desafío, pero he llegado a amar estar aquí”, dijo en octubre tras una derrota 5-2 ante Toronto en el Juego 4 de su Serie Divisional de la Liga Americana.

“Amo esta ciudad. Me encanta tomar el tren al campo todos los días. Sí, realmente disfruté mi experiencia aquí”, añadió.

El oriundo de Missouri fue seleccionado en la segunda ronda del Draft de la MLB de 2013 por los Milwaukee Brewers. Debutó en 2019 y jugó seis temporadas con Milwaukee (2019–2024), donde se consolidó como relevista estrella y ganó el premio Novato del Año en 2020.



Sigue leyendo:

· Wilson Álvarez, exestrella de la MLB, fue liberado tras secuestro policial en Venezuela, según reportes

· “Me encanta Nueva York”: Marcus Semien da sus primeras impresiones tras llegar a los Mets

· New York Mets inmortalizarán al puertorriqueño Carlos Beltrán en su Salón de la Fama