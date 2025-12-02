Elecciones especiales de Tennessee dan esperanzas a demócratas y temores a republicanos

La elección especial de este martes en el séptimo distrito del Congreso de Tennessee, por lo general un bastión conservador, está ofreciendo a los demócratas las esperanza de que su reciente y exitoso mensaje de asequibilidad pueda ayudarlos a lograr una gran sorpresa.

La pugna enfrenta al republicano Matt Van Epps, respaldado por el presidente Donald Trump, contra la representante estatal demócrata Aftyn Behn. El ganador sustituirá al exrepresentante Mark Green, quien dimitió en julio.

Un mes después de que el Partido Demócrata, con su campaña basada en el costo de la vida, ganaran en la ciudad de Nueva York, Nueva Jersey y Virginia, tanto Van Epps como Behn han hecho campaña alrededor de la asequibilidad. Reflejando las preocupaciones republicanas sobre un distrito que Green ganó el año pasado por casi 22 puntos, Trump convocó a eventos para Van Epps el lunes y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, visitó Tennessee para acompañarlo en su campaña.

“El problema es que, cuando tienes un distrito profundamente republicano, mucha gente da por sentado que el republicano o el conservador va a ganar”, dijo Johnson en una entrevista conjunta con Van Epps.

Los demócratas han superado sus márgenes de 2024 en las elecciones especiales a la Cámara de este año por un promedio de 16 puntos. Una victoria demócrata este martes, o incluso superar los resultados de pasado año, le daría más impulso a los oponentes del mandatario republicano de cara a los comicios de medio período.

“Habiendo tenido el privilegio de representar a Tennessee en años pasados, quiero decirles que nunca he visto que las mareas políticas cambien tanto y tan rápido como las estamos viendo moverse en esta elección”, expreso Al Gore, quien representó al estado en el Senado antes de convertirse en vicepresidente, en un mitin virtual el lunes en la noche para Behn.

En un evento de campaña el lunes en la mañana, Johnson tomó un micrófono en su teléfono celular para que se pudiera escuchar a Trump haciendo un llamado a la multitud a votar este martes.

“El mundo entero está observando a Tennessee en este momento, y están observando su distrito”, dijo el primer ejecutivo.

Asimismo, Trump agregó lo siguiente: “Es una votación importante y va a demostrar algo. Tiene que demostrar que el Partido Republicano está más fuerte que nunca”.

El control de Johnson sobre la Cámara ya es bastante débil. Los demócratas se preparan para cubrir dos vacantes este año: una causada por la muerte de Sylvester Turner, representante por Texas, y la otra renuncia de la gobernadora electa de Nueva Jersey, Mikie Sherrill. Además, la representante republicana de Georgia, Marjorie Taylor Greene, que tiene planeado renunciar en enero.

“En este momento, cada escaño importa, y estas elecciones especiales llenarán uno importante para nosotros”, indicó Johnson.

Enfoque en comentarios pasado de Behn

La demócrata se ha enfocado en reducir los costos desde el principio de su campaña y manifestó en un anuncio reciente que mostraba un toro mecánico que “los trabajadores de Tennessee están pasando por un momento difícil” debido al incremento de los costos y aranceles de la atención médica y los alimentos.

Por su lado, Van Epps, expiloto de helicóptero del Ejército y comisionado del Departamento de Servicios Generales del estado, no le concede el problema a Behn, alegando en anuncios que los demócratas aumentarán los precios y los impuestos, informó CNN.

“La asequibilidad es nuestra prioridad y estoy entusiasmado por luchar junto al presidente y la presidenta de la Cámara de Representantes para reducir el costo de vida”, apuntó Van Epps.

El candidato republicano y sus aliados también han criticado a Behn por no estar en sintonía con el distrito de tendencia conservadora. En anuncios y publicaciones en redes sociales, los conservadores han resaltado comentarios previos de Behn en los que se describió a sí misma como una “persona muy radical”, brindó su respaldo a la desfinanciación de la policía y dijo que odia Nashville, partes del cual actualmente representa en la legislatura estatal y se encuentra en el 7.º Distrito.

Un anuncio televisivo de Van Epps tilda a Behn de “desastre radical” y dice que “Tennessee no puede permitirse la agenda radical (de los demócratas)” de “nuevos impuestos que aplastarían a las familias trabajadoras”.

En respuesta, Behn rechazó esa caracterización. “No creo que sea radical haber pasado toda mi carrera organizándome para hacer que la atención médica sea más asequible o los alimentos más baratos”, expresó.

La aspirante demócrata indicó que sus llamados de 2020 para desfinanciar a la policía datan de antes de ser legisladora y aseguró que había “madurado” desde ese entonces. Agregó que las decisiones sobre la financiación de las fuerzas del orden deberían tomarse en el ámbito local.

Su rival dijo que sus llamados a desfinanciar a la policía eran “inaceptables y descalificantes”, y que ella defiende “cosas que no están bien para Tennessee y no están bien para Estados Unidos”.

Behn señaló que sus comentarios anteriores sobre su desagrado a la música country y Nashville surgieron de su frustración con la industria turística de la ciudad, particularmente las despedidas de soltera que son omnipresentes en el centro.

“(Los republicanos) deben haber amado tanto a Nashville que dividieron nuestro distrito congresional en tres distritos republicanos”, bromeó Behn, haciendo referencia al mapa congresional previo del estado, que incluía un solo distrito que cubría Nashville antes de que fuera rediseñado tras el censo de 2020.

El Séptimo Distrito ahora se amplía de arriba a abajo por el centro de Tennessee e incluye rincones de Nashville.

Otro referéndum en un comicio especial

Entre el gran desempeño demócrata en las elecciones especiales de este 2025 y la históricamente estrecha mayoría republicana en la Cámara de Representantes, la carrera del martes se ha convertido en un imán para gasto externo de los dos partidos.

Desde las primarias del mes pasado, se han gastado más de $5 millones de dólares en publicidad para la campaña, de acuerdo con los datos de AdImpact. Los grupos republicanos representaron más de $3 millones de dólares y los aliados demócratas gastaron al menos $2 millones de dólares.

La exvicepresidenta Kamala Harris, la representante progresista Jasmine Crockett de Texas y el presidente del Partido Demócrata, Ken Martin, han hecho apariciones respaldando a Behn.

En este sentido, la representante por Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, se unió a un mitin virtual a favor de la candidata demócrata el lunes en la noche junto con Gore. Ocasio-Cortez describió su conversación con Behn hace una semana y agradeció su valentía para presentarse en lo que antes se consideraba un escaño republicano seguro.

“Ese tipo de agallas es lo que más necesitamos en este país”, manifestó. “Y, repito, no se trata solo de una ideología, sino de un carácter, de una persona que dice: no vamos a hacer algo porque sea fácil, sino porque es lo correcto”.

