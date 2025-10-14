Funcionarios de Tennessee identifican a 16 personas muertas tras explosión de una planta de explosivos

Las autoridades de Tenneessee identificaron a las 16 personas que perdieron la vida en una catastrófica explosión en una planta de explosivos rural el pasado 10 de octubre, mientras los detectives prometieron un proceso detallado para averiguar qué ocurrió rastreando las piezas de evidencia que ahora pueden estar a millas de distancia.

El sheriff del condado de Humphreys, Chris Davis, aseguró que los integrantes de la comunidad posiblemente conocían al menos a familiares de las víctimas del siniestro en la planta propiedad de Accurate Energetic Systems. La compañía que suministra e investiga explosivos para el ejército y es un empleador conocido en la zona.

“Es un condado pequeño, una zona rural de Estados Unidos, donde todos se conocen y todos se cuidan entre sí”, manifestó Davis.

Mientras los residentes asistían a los servicios religiosos del domingo, una congregación estaba de luto por la pérdida de su pastor en la explosión.

Trent Stewart era el pastor de la iglesia Log en Waverly, donde la escuela dominical y el culto fueron cancelados el fin de semana por un tiempo de oración en el santuario, señaló el pastor asociado de la institución, Charlie Musik.

“Sé que esto le habría encantado a Trent”, escribió. “Agradecemos a todos los que vinieron y esperamos que nos acompañen de nuevo el próximo domingo. Me hizo sonreír y llorar ver cuánta gente acudió para honrar a Trent y a todas las demás familias”.

Otra víctima, Reyna Gillahan soñaba con pagar su casa y conservarla en la familia, así que su hija Rosalina Gillahan, empezó a recaudar fondos luego de la explosión mortal. Fue una de varias campañas de recaudación de fondos para las familias que perdieron a sus seres queridos.

“Era un alma hermosa: amorosa, fuerte y siempre pensaba en los demás antes que en sí misma”, publicó Rosalina Gillahan en las redes sociales sobre su madre.

Los sheriffs de los condados de Humphreys y Hickman dieron a conocer los nombres de las víctimas en una rueda de prensa el lunes. Los demás fueron: Jason Adams; Billy Baker; Christopher Clark; James Cook; LaTeisha Mays; Melinda Rainey; Steven Wright; Erick Anderson; Adam Boatman; Mindy Clifton; Jeremy Moore; Melissa Stafford; Rachel Woodall; y Donald Yowell.

La primera explosión se sintió a más de 20 millas, dejando un remanente de humo de metal retorcido y calcinado, así como automóviles quemados en la planta. Las autoridades informaron que no hubo sobrevivientes, informó The Guardian.

Los funcionarios manifestaron que están trabajando para limpiar la zona de peligros, incluidos explosivos, y para identificar los restos.

Una vez que el área esté despejada, las autoridades podrán a empezar a investigar la causa de la explosión, dijo Matthew Belew, agente especial interino a cargo de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. Varias de las evidencias importantes están dispersas a lo largo de varias millas, agregó Belew.

“Es casi como volver a armar un rompecabezas”, aseveró Belew. “Hemos trabajado en estrecha colaboración con AES para saber cómo revisar fotos, planos y cualquier elemento identificativo que hubiera en el edificio. Y luego, poco a poco y metódicamente, empezamos a armar algunos de esos elementos”.

El complejo de 1300 acres de Accurate Energetic Systems (AES), localizado en una zona boscosa del centro de Tennessee, contaba con ocho edificios de producción especializados y un laboratorio.

Se amplía entre los condados de Hickman y Humphreys, en la zona no incorporada de Bucksnort, a unas 60 millas al suroeste de Nashville. De acuerdo con el Departamento de Desarrollo Económico y Comunitario de Tennessee, emplea a 115 personas.

