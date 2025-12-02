Geraldine Bazán presume su figura durante unas vacaciones en Tulum junto a sus hijas

Geraldine Bazán ha decidido escapar del frío citadino para disfrutar de unos días de sol y playa en el paradisíaco Tulum, en la Riviera Maya. Acompañada de sus hijas, Elissa Marie y Alexa Miranda, la actriz ha compartido en sus redes sociales momentos únicos de esta escapada familiar que le ha permitido desconectar de sus compromisos laborales y disfrutar del presente, mientras reflexiona sobre el crecimiento personal y familiar que ha vivido este año.

Escapada familiar en la Riviera Maya

Tulum se ha convertido en uno de los destinos favoritos de la actriz, quien no dudó en mostrar a sus seguidores lo bien que la está pasando junto a sus hijas. En varias publicaciones, Geraldine compartió fotos disfrutando del clima cálido y de la playa, mientras posaba felizmente al lado de Elissa y Alexa. En una de las fotos, la actriz bromeó.

“Tulum. Echando chisme @elissasotob, pics by @mirandasotoborja. Ya no le había dado a la bici, llévenme a practicar”, destaca el mensaje de la exesposa del actor mexicano Gabriel Soto.

Las imágenes, tomadas por su hija menor, muestran a Geraldine relajada y disfrutando del tiempo en familia.

Momento de relax y belleza natural

Geraldine Bazán, quien se mantiene muy activa en los foros de televisión, no perdió la oportunidad de presumir su espectacular figura en la recta final de 2025. En varias fotos compartidas, la actriz lució un bikini color café, un pareo tejido y gafas de sol, combinando estilo y elegancia en su look de playa.

“No es la temporada de bikini, pero no importa”, escribió con simpatía al pie de las imágenes, deslumbrando con su belleza natural y su actitud positiva.

A lo largo de su escapada, la actriz aprovechó para tomarse un respiro y descansar de su agitada agenda laboral. Además, en las fotos compartidas, se nota la felicidad que siente por poder compartir este tiempo con sus hijas, quienes también han crecido y desarrollado sus propios talentos.

Reflexión personal y profesional



2025 ha sido un año lleno de desafíos y oportunidades para Geraldine Bazán, quien ha logrado equilibrar su carrera en la televisión con su rol de madre. La actriz se ha mostrado orgullosa del crecimiento de sus hijas, especialmente en su rol como madre, donde cada momento en familia es fundamental.

A través de sus redes sociales, Geraldine ha dejado claro lo agradecida que está por poder compartir experiencias tan especiales con Elissa y Alexa, y cómo estos momentos refuerzan los lazos familiares.

Aunque la actriz no ha revelado todos los detalles de su escapada a Tulum, ha dejado claro que este tipo de experiencias le permiten no solo disfrutar del presente, sino también valorar el camino recorrido hasta ahora.

Las publicaciones de Geraldine Bazán en redes sociales no pasaron desapercibidas. Sus seguidores, así como varios famosos, elogiaron su belleza y actitud positiva, destacando su figura y porte. Los comentarios en sus fotos, llenos de admiración, evidencian lo bien que la actriz se siente con su cuerpo y la gratitud que expresa por poder vivir estas experiencias junto a sus hijas.

Sigue leyendo: