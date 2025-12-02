Lupillo Rivera desmiente demanda de Belinda tras polémica por “Tragos amargos”: insiste que tuvo romance con la cantante

Lupillo Rivera y Belinda vuelven a ser el centro de atención semanas después de la publicación de “Tragos Amargos”, el libro autobiográfico del cantante de regional mexicano, que sigue generando polémica.

El famoso cantante se encuentra nuevamente en el ojo del huracán tras revivir la controversia sobre su supuesto romance con la cantante pop, a raíz de las declaraciones contenidas en su obra.

Hace un par de meses, Belinda había iniciado acciones legales contra Lupillo Rivera tras la revelación de detalles de la relación que supuestamente mantuvieron en 2019. A pesar de que la situación parecía haber quedado en el terreno legal, el hermano de Jenni Rivera no dejó que el tema se disipara y volvió a tocarlo en un reciente encuentro con la prensa, asegurando que aún no ha sido notificado sobre la demanda.

Lupillo Rivera niega conocer la demanda de Belinda

En una entrevista con varios medios de comunicación, Lupillo Rivera reiteró que no tiene conocimiento de que Belinda lo haya demandado por las declaraciones publicadas en su libro. A pesar de la controversia, “El Toro del Corrido” dejó claro que sigue firme en su versión y que, según él, su relación con la cantante fue real.

“Todo sigue adelante, nada más en la espera, yo creo. Ninguno, estamos esperando nada más. Tiene que seguir uno adelante”, comentó Rivera al referirse al proceso legal iniciado por Belinda.

Controversia en redes y defensa de Lupillo Rivera

En cuanto a las críticas que ha recibido por parte de algunos seguidores en redes sociales, quienes han cuestionado su decisión de hablar sobre su pasado con Belinda, Lupillo defendió su postura. Según él, no ha dicho ninguna mentira en su libro, y aseguró que todo lo narrado es completamente cierto.

“De mi parte no se hizo nada equivocado y no tenemos por qué tratar de detener las cosas. Toda la historia mía es la verdad, es la realidad, no hay ninguna mentira, todo fue real”, declaró Lupillo, despejando cualquier duda sobre la veracidad de su relato.

Y, ante los comentarios negativos, Lupillo fue claro y contundente: “A la gente que no le gusta mi libro ni mi historia, no lo lean, que se vayan mucho a la &%$, así de fácil”.

Disculpas y explicaciones

Meses después de la publicación de su libro, Lupillo Rivera se presentó en el programa “El minuto que cambió mi destino”, conducido por Gustavo Adolfo Infante, donde aprovechó para hacer una aclaración importante. En este espacio, el cantante enfatizó que su intención nunca fue dañar a Belinda ni a ninguna de sus ex parejas con lo escrito en su autobiografía.

“Le deseo lo mejor del mundo. Mi intención nunca ha sido lastimar a nadie. Si la incomodé, le ofrezco una disculpa pública”, expresó Rivera, dejando claro que siempre busca actuar con respeto, a pesar de la controversia generada.

