Pareja de Lupillo Rivera aparece con vestido de novia, ¿se casa con el Toro del Corrido?

Lupillo Rivera vive nuevamente un amorío, pero ahora con la modelo dominicana Tania Pimentel, a quien presentó oficialmente como su novia con una publicación en redes sociales.

Las cosas entre ambos parecen ir muy bien, pues hace poco filtraron unas imágenes de la joven buscando un vestido de novia. Aunque no queda claro para qué es este vestuario, hay quienes creen que puede ser por un posible matrimonio.

El periodista Gustavo Adolfo Infante dijo en el programa De Primera Mano que no cree que sea realmente para una boda, pues Tania es actriz y modelo y probablemente se estaba alistando para algún proyecto.

“Me comuniqué ahorita con Lupillo Rivera, pero va en un vuelo, nada más me contestó que la semana que entra va a estar aquí con nosotros”, comentó.

Previo a esto, afirmó que si publicaron estas imágenes en redes sociales fue para generar tema de conversación.

En el set del programa, los conductores elogiaron el “chulo” vestido que lucía Pimentel, aunque recordaron que, según la superstición, es de mala suerte que el novio vea el ajuar antes de la ceremonia.

Mientras el público sigue especulando si Lupillo Rivera y Tania Pimentel se dirigen al altar, el propio cantante ha dejado entrever que la verdad será revelada en su próxima aparición en televisión, donde se espera que confirme o desmienta si el vestido de novia es parte de un guion o si se trata del inicio de un nuevo capítulo en su vida personal.

La confirmación de este romance del hermano de Jenni Rivera se dio además en un momento crucial, ya que poco antes recibió una demanda de Belinda por ventilar supuestos detalles del amorío que tuvieron.

