Lupillo Rivera revela que pidió ayuda a capos del narco cuando murió Jenni Rivera

A casi 13 años del trágico accidente aéreo que cobró la vida de Jenni Rivera, su hermano Lupillo Rivera sorprendió al revelar que llegó a contactar a líderes del narcotráfico en México para intentar localizarla cuando aún no se sabía su paradero.



En una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, el cantante habló sobre los momentos de angustia que vivió la madrugada del 9 de diciembre de 2012, horas después del último concierto de su hermana en Monterrey.



La revelación forma parte de la promoción de su nuevo libro autobiográfico, Tragos amargos, donde comparte detalles inéditos de su vida y de aquella noche que marcó a su familia.

“Pensé que podía estar secuestrada”, dijo Lupillo

Lupillo contó que, ante la falta de información oficial y el caos mediático, llegó a temer que Jenni hubiera sido víctima de un secuestro. Por eso, decidió comunicarse con figuras del crimen organizado en distintas regiones del país.



“Dije: quiero saber si la tienen, quiero saber si tienen a mi hermana, porque había un avión abandonado en Culiacán. Les dije: ‘Si tienen a mi hermana, échame la mano, cambiamos el lugar, yo voy por ella y me quedo yo’”, relató el cantante.



Aunque todos negaron tener información, Lupillo aseguró que recibió un trato respetuoso y colaborativo, algo que, dijo, nunca olvidará.



“Cuando tienes pleito con alguien y aun así te tienden la mano, eso se respeta. Son cosas que me marcaron mucho”, añadió.

Entre la esperanza y la tragedia

El intérprete de Despreciado también recordó que, en las horas posteriores al accidente, la cuenta de Twitter de Jenni fue hackeada, lo que generó confusión y falsas esperanzas entre los fans y la familia.



,Mientras tanto, él asumió el rol de coordinar la búsqueda y proteger a sus padres del impacto mediático. “Me era muy difícil mirar la cara a mi padre y decirle: falleció su hija”, confesó entre lágrimas.

El dolor, las sospechas y las dudas

Durante la entrevista, Lupillo Rivera habló también sobre las sospechas que surgieron en su familia después de la tragedia, y cómo incluso fue señalado injustamente por algunos.



“¿Cómo voy a desearle la muerte a cualquiera de mis hermanos o a mis padres?”, dijo con voz quebrada.



El cantante mencionó que todavía mantiene dudas sobre las causas reales del accidente. Aseguró haber escuchado una grabación entre la torre de control del aeropuerto de Monterrey y el piloto, en la que se insistía en que el avión debía despegar “de inmediato”.

Además, relató que, al visitar el sitio del impacto, observó un cráter más pequeño de lo esperado, lo que aumentó su desconfianza sobre la versión oficial.

La muerte de Jenni Rivera

La madrugada del 9 de diciembre de 2012, Jenni Rivera abordó un Learjet 25 matrícula N345MC rumbo al aeropuerto de Toluca, tras presentarse en la Arena Monterrey ante más de 15 mil personas.



Minutos después del despegue, el radar perdió contacto con la aeronave. Horas más tarde, los restos del avión fueron localizados en una zona montañosa del municipio de Iturbide, Nuevo León. No hubo sobrevivientes.



El informe oficial de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) concluyó que el jet perdió el control en pleno vuelo, aunque nunca se determinó con exactitud la causa. Se mencionaron deficiencias de mantenimiento, la antigüedad de la aeronave (fabricada en 1969) y la edad avanzada del piloto.

El legado de “La Diva de la Banda”

A los 43 años, Jenni Rivera dejó un legado imborrable en la música regional mexicana. Nacida en Long Beach, California, hija de migrantes mexicanos, se convirtió en símbolo de fuerza, independencia y superación para millones de mujeres.



Su partida conmovió profundamente a México y Estados Unidos, donde miles de seguidores acudieron a homenajes en su honor. Sus restos descansan en el cementerio All Souls de Long Beach, lugar al que sus fans siguen acudiendo para recordarla.

