Lupillo Rivera cuenta su historia de amor con Taina Pimentel

Lupillo Rivera, cantante de música regional mexicana, habló recientemente de su noviazgo con la modelo dominicana Taina Pimentel.

En una entrevista con el programa Despierta América, transmitido por Univision, dijo que se siente muy cómodo con ella y con todo lo que planean como pareja. “Es una persona que conocí hace tiempo, estuvimos conociéndonos, platicando un tiempo, nos tomamos un break, y ahorita hace unas semanas me pidió un favor de unas negociaciones de algo que estamos haciendo en televisión y nos dimos una oportunidad y pues sí, nos la estamos pasando bien”, afirmó.

El Toro del Corrido, como también es conocido, explicó que la conoció luego de salir de La Casa de los Famosos. “Ella me vio en el reality y fue y me buscó y a la salida de ahí fue que comenzamos a platicar, a conocernos”.

En la conversación le preguntaron si son oficialmente novios y le pidieron que llamara a Taina para que lo confirmara. Sin embargo, fue ella quien le hizo una videollamada y respondió: “Ah, pues claro, ese es mi macho”.

Lupillo Rivero feliz y enamorado

El artista, por su parte, le dijo: “Tú sabes que te quiero y andamos bien enamorados, ¿para qué te haces?”.

Taina Pimentel continuó y aclaró que las publicaciones que hicieron en redes no se tratan de un nuevo video musical.

“Si es verdad la relación”, comentó luego Lupillo Rivera y su novia afirmó que desde que está con ella está más lindo. “Ya cayó en el Caribe”, explicó Taina, quien señaló que lo que más le gustó de él fue su inteligencia.

Acerca de las festividades de Navidad, el hermano de Jenni Rivera dijo: “Hay mucha oportunidad en la República Dominicana, voy a dar la vuelta por allá a ver qué sucede. Ya ella tiene sus planes, yo tengo los míos, a lo mejor va a ser la última Navidad que la pasamos en nuestros lugares”.

Muchos están atentos a este nuevo romance de Lupillo Rivera, debido a lo mediático que es, en especial luego de su participación en el reality La Casa de los Famosos, en donde se convirtió en un personaje controversial para la audiencia.

