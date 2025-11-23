Cazzu se pronunció sobre su encuentro con Belinda: “Tenemos muchas más cosas en común que un hombre”

La cantante argentina Cazzu se pronunció sobre su encuentro con la cantante Belinda durante una premiación de la revista GQ en Ciudad de México. Ambas artistas han sido blanco de rumores sobre una supuesta rivalidad debido a que fueron pareja del cantante Christian Nodal. Sin embargo, las cantantes desecharon estos rumores al posar juntas para unas fotos en la gala e incluso tuvieron una agradable charla.

Cazzu se fue de México luego de participar en este evento y en un breve encuentro con los medios habló sobre ese encuentro con Belinda, con quien ha sido vinculada desde hace más de dos años. La argentina fue abordada por la prensa en el Aeropuerto de Ciudad de México y respondió preguntas sobre si existe la posibilidad de que haga un dueto con Belinda tras este encuentro. Cazzu descartó esa posibilidad ya que en ese evento tuvieron solo una breve conversación y aclaró que realmente no se conocen bien.

“Es una pelotudez, perdón. Nosotras no hemos tenido la oportunidad de hablar de eso creo que estamos en un evento y tal, me atrevería a decir que tanto ella como yo somos personas que se necesitan conocer un poco más (para poder colaborar artísticamente)”, respondió Cazzu a la prensa.

Belinda y Cazzu tuvieron un encuentro en un evento en Ciudad de México. Crédito: Mezcalent

Cazzu sí expresó su disgusto por el hecho de que su encuentro con Belinda haya causado tanto “morbo” mediático debido a la relación que ambas tuvieron en el pasado con Nodal. Además, aseguró que esto es una reacción “injusta” que “minimiza” la carrera de ambas.

“Me da un poco tristeza que haya estado rodeado del morbo. Ella y yo tenemos muchas más cosas en común que un hombre, me molesta un poco: las dos hacemos música, tenemos carreras, tenemos mucho más importantes que nos unen, que haber compartido un hombre”, expresó.

Cazzu también reveló qué le dijo a Belinda durante su breve conversación en la premiación de la revista GQ. “Yo le dije que mi vida y la de muchas personas de mi edad está marcada por su música y que le tengo mucho respeto”, señaló

Con respecto a la posibilidad de que a raíz de este encuentro se forme una amistad entre ambas, Cazzu decidió no alimentar expectativas ni rumores al respecto. “Creo que una amistad se desarrolla con el tiempo, por lo menos ya nos conocimos, y eso es todo lo que tengo que decir sobre eso”, dijo.

Cazzu y Belinda fueron reconocidas con el título de “Men of the year”, otorgado por la revista “GQ”, el pasado jueves 20 de noviembre.

