Exesposa de Lupillo Rivera estalla en su contra: “El del problema ya es él”

Mayeli Alonso y Lupillo Rivera se casaron en el año 2006 y, luego de 13 años, se divorciaron. Durante un encuentro con “Ventaneando”, ella aprovechó para hablar del cantante, dado que, con todo lo que ha surgido después del lanzamiento de su libro, ella considera que, tras los procesos legales, él se ha visto victorioso ante todo lo que ha surgido y tiene fe en que todo terminará donde debe.

“Siento que todo esto de las demandas y todo eso, en vez de perjudicarlo, siento que le ha beneficiado todo este alboroto del libro. No se fue como un mal paso que dieron en darle atención tanto a eso; que diga lo que quiera, al fin del día Dios sabe quién es cada quien y nos va a poner en nuestro lugar a cada uno “, dijo al programa de televisión.

Alonso destacó que Lupillo ahora cambió la versión de lo que aparentemente habría sucedido con Belinda y explicó que, si tantas personas presuntamente lo habrían sido infieles, quizás se trata de que, aparentemente, el que tendría ciertos inconvenientes sería él y no el resto, como según él lo está dando a entender tras las declaraciones que ofreció a los medios de comunicación por el lanzamiento de su libro que fue hace pocas semanas.

“Ha sacado mucho provecho de eso, ahora la volteó; la mayoría de las veces, las mujeres somos las que nos aprovechamos y ahora fue él. Si 5 o 6 personas lo engañan, a lo mejor yo pienso que el del problema ya es él, a lo mejor ya se le andan volteando los calcetines por ahí”, añadió.

La exesposa de Rivera mencionó que siempre existirán versiones según lo que le convenga a cada quien y dijo que hasta la fecha todavía no ha comprado el libro, pero sí le llegaron a enviar lo que él escribió sobre ella, razón por la cual mencionó su rechazo, pues no estuvo de acuerdo con lo que él reveló y solicitó que no adquieran “Tragos amargos”.

“Cada quien a su conveniencia, la verdad no lo he comprado, pero no les miento, si me han mandado lo más importante, lo que hablaba de mí en ese punto, y pues sí, no me gustó. Está muy feo, no lo compren“, dijo en el programa.

