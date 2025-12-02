Marjorie de Sousa presume anillo ¿será de compromiso?

Marjorie de Sousa, conocida por mantener su vida amorosa lejos de los reflectores, sorprendió a sus seguidores este fin de semana al mostrar por primera vez el anillo de compromiso que le habría entregado su pareja, el empresario Vicente Uribe.

En una historia de Instagram, la actriz venezolana presumió su anillo dejando ver el espectacular diamante, mientras sonaba de fondo la canción Baby Love y aparecían emojis de corazón, indicando que está disfrutando de una etapa llena de amor. En la imagen aparece su mano sonbre la de su novio.

Aunque Marjorie no aclaró si su publicación oficializa un compromiso formal, sus seguidores interpretaron la imagen como una confirmación de su felicidad. Desde que comenzó su relación con Vicente en 2020, la actriz ha compartido momentos especiales en redes, como viajes y mensajes cargados de cariño, mostrando que ha encontrado estabilidad tras sus relaciones mediáticas con Ricardo Álamo y Julián Gil.

Marjorie de Sousa feliz con su relación

“Feliz cumpleaños, amor mío”, escribió la protagonista de El Conde junto a una postal donde aparece su pareja frente a un cenote. “Eres tú el regalo para nosotros, te amamos”, agregó, dejando ver la cercanía y complicidad que existe entre ambos.

Vicente Uribe, empresario con negocios en gastronomía, ha destacado también por su labor social, emprendiendo proyectos para donar alimentos a personas necesitadas desde la pandemia. Según su publicista, Alberto Gómez, “es todo un caballero” y ambos se encuentran muy bien, aunque Marjorie ha decidido no hacer más declaraciones sobre su vida privada.

No obstante, la publicación volvió a generar especulación entre los internautas. Algunos recordaron que Marjorie no devolvió el anillo que Julián Gil le había entregado años atrás, tras el fin de su relación. Sin embargo, no hay confirmación oficial sobre un compromiso actual, y los indicios en redes muestran que en publicaciones recientes ya no aparece el anillo.

