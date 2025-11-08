Marjorie de Sousa habla de los retoquitos de Ninel Conde

La actriz venezolana Marjorie de Sousa defendió a Ninel Conde de las críticas que ha recibido por los cambios en su rostro.

En el estreno de la serie Cómplices, la artista dijo a la prensa: “Cada quien hace con su cuerpo lo que quiere, yo la verdad soy muy miedosa, lo único que me he hecho en la vida son los senos, se los juro y porque quedé muy delgadita en el Miss Venezuela”.

La famosa también comentó que por esa razón decidió hacerse esa operación, pero luego entendió que no se sentía tan bien con ese cambio.

“Ahorita me veo y me encanta cómo me veo, me siento súper bien, estoy saludable. Cada quien tiene que pasar procesos y escarmentar en su cabeza, uno puede ser ejemplo, pero tú tienes que vivirlo”, afirmó Marjorie de Sousa a los reporteros.

Algunos usuarios reaccionaron a este mensaje de la venezolana con comentarios como: “No soy fan de Ninel. Entristece que todos opinamos del físico de otras personas. Inconscientemente, tenemos que sacar nuestras inseguridades criticando a los demás”, “Lo importante es cómo Ninel se sienta”.

El Bombón Asesino causó controversia con una reciente operación con la que se cambió el color de sus ojos.

En el programa Sale el Sol revelaron varios detalles de esta cirugía que se hizo en se operó en el centro oftalmológico Kerato Clinic, en su sede en Nueva York por un costo que, según indicaron, asciende a los $12.000 dólares.

Este cambio no ha pasado desapercibido para los usuarios en redes sociales, quienes afirmaron: “Extraño a la Ninel Conde de Rebelde, Alma Rey, pareces otra persona”, “De que se ve hermosa, se ve hermosa, pero ya no es Ninel Conde, ya es otra persona”, “¿Qué le pasó?”, “No, ya no eres Ninel, mejor cámbiate el nombre”.

