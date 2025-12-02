Mujer fue acuchillada por invitado a cenar a su casa: acusación en Nueva York

Paris McCoy, joven de 26 años, fue acusado como sospechoso del intento de asesinato de la mujer que lo había invitado a su casa para la cena de Acción de Gracias en un apartamento del Bajo Manhattan (NYC).

La mujer de 36 años, que no quiso ser identificada, sobrevivió milagrosamente tras ser apuñalada varias veces dentro de su hogar en el Lower East Side. Herida corrió por el pasillo y golpeó frenéticamente la puerta de una amiga pidiendo ayuda, según informaron la policía y la víctima.

“Me siento agradecida, me siento agradecida, me siento bendecida porque podría haber sido peor”, declaró la mujer al Daily News. Y agregó que no sabía por qué su amigo, a quien conoce desde hace dos años, se volvió repentinamente contra ella. “Lo conozco. Es amigo mío, así que no esperaba que hiciera algo así… Vino aquí para el Día de Acción de Gracias”.

La Policía de Nueva York acusó a McCoy de intento de homicidio, agresión y posesión de armas. En la lectura de cargos en el Tribunal Penal de Manhattan el viernes el fiscal declaró que el joven confesó completamente el crimen tras su arresto. Sin embargo, en su lectura de cargos se declaró “no culpable”.

McCoy había sido invitado a la cena de Acción de Gracias en el apartamento de la mujer en The Lee, una residencia de apoyo en las calles Pitt y E. Houston. La víctima, su hermano mayor y el sospechoso compartieron una suntuosa cena, acompañada de un poco de vino, pero nada parecía fuera de lo común, dijo la mujer.

Según la fiscal Geremia Adamo, McCoy apuñaló a la víctima nueve veces con un cuchillo de carnicero, incluyendo en la nuca, el hombro izquierdo, el antebrazo derecho y la pierna. El corte en la pierna requirió más de 20 suturas, detalló la fiscal.

El atacante no dijo nada mientras clavaba repetidamente el cuchillo a su víctima. McCoy había sido arrestado unas seis veces en los últimos años, según fuentes policiales. Sus delitos incluyen un robo en 2015 y un allanamiento de morada en 2023, cuando también fue arrestado por posesión de armas, según la policía. El viernes quedó en prisión preventiva sin derecho a fianza.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

La violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

La semana pasada Lev Vayner, un anciano “generoso”, fue murió apuñalado dentro de su apartamento en el Alto Manhattan (NYC) aparentemente por un hombre al que había acogido días antes en su casa, después de que su madre lo echara, según la policía y vecinos.

También en noviembre un joven de 17 años fue acusado en relación con la muerte a puñaladas de su madre Julissa Serrano en el condado Atlantic de Nueva Jersey. Previamente Rodney Johnson fue sentenciado a entre 25 años y cadena perpetua tras declararse culpable de asesinar a su hermana menor apuñalándola repetidamente frente a su madre dentro de un apartamento en East Harlem (NYC).

En septiembre un niño de 12 años fue acusado como sospechoso de haber apuñalado dos veces a su madre con un cuchillo de cocina en su hogar en Long Island (NY). Igualmente ese mes Carl Muraco, joven de 25 años, fue detenido como sospechoso de la muerte de su padre, quien fue acuchillado en su hogar en Queens (NYC).

En junio de 2024 una mujer dijo a la policía que había matado a puñaladas a su padre de 70 años en su casa en Queens (NYC) porque él la había abusado sexualmente a ella y su hermana cuando eran niñas.

