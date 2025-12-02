Reportan que los Mets tendrían un fuerte interés en volver a firmar a Edwin Díaz

La temporada baja de los Mets se ha caracterizado por la búsqueda de refuerzos de impacto, y la prioridad número uno para el bullpen parece ser la recuperación de su anterior closer estelar.

SNY reveló que las conversaciones y el interés en traer de vuelta a Edwin Díaz están en una fase avanzada, superando incluso otras opciones de alto perfil en el mercado.

Díaz dejó una huella imborrable en el equipo antes de su partida, siendo una figura clave en la fanaticada y, sobre todo, un pitcher de rendimiento incuestionable en las entradas finales.

La prioridad en el cierre de juegos

El interés renovado por el puertorriqueño surge de la necesidad de los Mets de contar con un brazo confiable que pueda asegurar las victorias en los momentos cruciales.

Edwin Díaz podría regresar a los Mets. Crédito: AP

Aunque Díaz tuvo un breve paso por la agencia libre, la franquicia de Queens está demostrando que está dispuesta a hacer la inversión necesaria para recuperar a su antiguo cerrador.

El reporte de SNY indica que, tras evaluar alternativas, la gerencia de los Mets concluyó que Díaz representa la mejor combinación de potencial dominante y familiaridad con la organización y la presión del mercado neoyorquino. La estrategia de los Mets apunta a asegurar el talento probado que pueda garantizar un alto volumen de salvamentos.

Si bien la negociación será compleja debido al alto valor que Díaz tendrá en el mercado, el fuerte interés reportado sugiere que los Mets están dispuestos a ofrecer un contrato sustancial para escuchar nuevamente la trompeta en Citi Field.

