Ryan García confesó que rechazó una oferta millonaria para pelear con Jake Paul

Ryan García nunca teme ser el centro de atención, y sus últimas declaraciones confirman que está dispuesto a tomar decisiones que desafían la lógica financiera del boxeo.

El californiano confesó que su equipo declinó una de las ofertas más lucrativas de su carrera a corto plazo, la cual lo habría puesto cara a cara con la figura más divisiva del crossover boxing.

La propuesta buscaba que García sustituyera a Gervonta Davis en un enfrentamiento programado contra Jake Paul. El solo hecho de mencionar la cifra ofrecida causó gran revuelo.

En su conversación con Covers, García detalló la propuesta, confirmando que la suma ascendía a la impresionante cifra de $20 millones de dólares, una cantidad que habría asegurado su futuro económico inmediato.

Ryan García tiene otro enfoque en su carrera actualmente. Crédito: Frank Franklin II | AP

Sin embargo, el boxeador afirmó que la decisión de rechazar la oferta se basó en consideraciones más allá del dinero. “La oferta estaba ahí: $20 millones por subir y reemplazar a Gervonta Davis para pelear con Jake Paul,” confirmó García.

“Pero en este momento de mi carrera, mi enfoque está en objetivos diferentes. El dinero es importante, pero no es lo único que me mueve en el boxeo“, concluyó García.

La postura de Ryan García sugiere que está más interesado en recuperar su estatus en el boxeo profesional, persiguiendo títulos o, más probablemente, una revancha contra Gervonta Davis, quien lo derrotó en su último gran combate.

Al rechazar la bolsa más grande que el youtuber convertido en boxeador podría ofrecerle, García reafirma su compromiso con el boxeo tradicional por encima del espectáculo de celebrities.

