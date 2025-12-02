“Stranger Things: 5” se convierte en la serie en inglés más vista de Netflix en su estreno 

El cierre de la tan esperada y tardía última temporada de “Stranger Things” llegó acompañado de un nivel de audiencia que superó todas las proyecciones de Netflix.

En sus primeros días disponible, la temporada final no solo arrasó en visualizaciones, sino que también marcó un nuevo récord para una producción en inglés dentro del catálogo de la plataforma al superar los más de 50 millones de visualizaciones.

El nuevo récord de “Stranger Things”

De acuerdo con Variety, la quinta temporada acumuló 59,6 millones de visualizaciones en sus primeros cinco días, un registro que ninguna otra serie en inglés había alcanzado en tan poco tiempo.

Estas cifras permiten dimensionar mejor el salto respecto al estreno de la temporada anterior. Cuando “Stranger Things 4” salió en 2022, la plataforma aún utilizaba el conteo por horas reproducidas. Aquella vez se sumaron 287 millones de horas, que convertidas al sistema actual equivaldrían aproximadamente a unos 22 millones de cuentas reproduciendo la serie.

‘Stranger Things’ estrenó en 2016 su primera temporada y casi una década después estrenó su final. Crédito: Cortesía | Netflix

Esto significa que la temporada final arrancó con un volumen de audiencia muy superior, incluso considerando que su periodo de medición fue ligeramente más largo.

Los números obtenidos por la serie de los hermanos Duffer colocan a esta producción como la tercera serie más vista en su estreno en toda la historia de la plataforma, quedando solo por debajo de las temporadas 2 y 3 de “Squid Game”.

Todas las temporadas regresan al Top 10 en un hecho nunca visto

El impacto del estreno no solo atrajo a nuevos espectadores: también reactivó el interés por toda la serie. Según los datos compartidos por Variety, antes del lanzamiento ya se observaba un repunte notable que llevó a que las cuatro temporadas previas volvieran al Top 10 mundial, algo que jamás había sucedido con otra producción.

Una vez disponible la quinta parte, el fenómeno creció todavía más. Durante la semana del estreno, las cinco temporadas aparecieron entre los diez títulos más vistos del servicio, encabezadas por la temporada final en el puesto número uno.

Las anteriores se distribuyeron en posiciones destacadas con visualizaciones que oscilaron entre los 4,6 y los 8,9 millones, reafirmando el alcance duradero de la franquicia.

El estreno por entregas garantiza su permanencia en la lista

Netflix decidió publicar la temporada en dos bloques: primero cuatro episodios y, semanas después, un segundo grupo seguido del capítulo final. Variety anticipa que este formato hará que “Stranger Things 5” permanezca en el Top 10 durante un periodo prolongado, posiblemente más extenso que el de lanzamientos recientes.

La plataforma elabora su listado histórico tomando en cuenta los primeros 91 días de disponibilidad, y los especialistas prevén que la última temporada escalará rápidamente esa tabla. “Stranger Things 4” ocupa actualmente el puesto número 3 entre las series en inglés más vistas, con 140,7 millones de visualizaciones acumuladas en ese lapso, una cifra que el cierre de la historia podría superar.

