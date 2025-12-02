Tefi Valenzuela exige derecho de réplica tras declaraciones de Eleazar Gómez

Tefi Valenzuela, en el año 2020, demandó a Eleazar Gómez, quien en ese momento era su pareja sentimental. La razón del procedimiento legal se debe a que ella asegura que fue agredida físicamente por él mientras estaban dentro de su casa en México. En medio de los gritos que comenzaron a escucharse, los vecinos prefirieron llamar a las autoridades, y él fue detenido.

La presentadora de televisión, a través de su cuenta de Instagram, compartió un comunicado donde solicita a TV Azteca y a ‘La Granja VIP’ que den su versión de lo ocurrido: “Primera. Tenerme por presentada en tiempo con esta solicitud de derecho de réplica, dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente al de la transmisión de la información que deseo rectificar”.

Valenzuela realizó varias peticiones, y otra de ellas fue que en el reality show leyeran el comunicado que subió a sus redes, ya que no está de acuerdo con que Eleazar Gómez haya decidido hablar de aquel momento en que fue detenido y de la situación, que añadió, fue “injustamente”, palabras que ella rechazó.

“Segunda. Declarar procedente la presente solicitud y ordenar la transmisión íntegra del texto de aclaración antes transcrito, en el mismo programa ‘La Granja VIP’, en el mismo horario y con características similares a la emisión que la motivó, así como su publicación en las redes sociales oficiales del programa y de TV Azteca”, dice el texto.

Tefi además solicitó que Gómez no continúe nombrándola mientras sea participante de ‘La Granja VIP’ y añadió que no deberá hacer un comentario con el que tenga que ver una mínima referencia hacia ella, ya que esa sería una forma de continuar con la violencia, y entonces se verá en la obligación de demandarlo para terminar con una situación que a ella la marcó en el pasado; ella asegura que Eleazar se quiere “victimizar”.

“Tercera. Se ordena al medio de comunicación y al participante JOSÉ ELEAZAR GÓMEZ SÁNCHEZ cesar de inmediato cualquier manifestación, alusión o referencia directa o indirecta a mi persona, y se les apercibe que, de persistir en dicha violencia mediática y en la violencia familiar equiparada en su modalidad psicológica en mi contra, ejerceré las acciones legales correspondientes ante las autoridades competentes”, finalizó diciendo en el comunicado.

