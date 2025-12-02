Tres casinos previstos en Nueva York reciben otra luz verde de la gobernación

Los miembros de la Junta de Ubicación de Instalaciones de Juego del estado Nueva York votaron el lunes para recomendar licencias para operar a tres casinos proyectados en la ciudad de Nueva York.

Los casinos en votación incluían el propuesto casino de Bally’s en El Bronx, ubicado en un antiguo campo de golf propiedad del mandatario Donald Trump; la propuesta de Hard Rock para abrir un complejo junto al Citi Field en Queens; y el intento de Resort World de expandir sus instalaciones en el hipódromo Aqueduct, cerca del aeropuerto JFK.

La gobernadora Kathy Hochul afirmó que los tres proyectos liberarán miles de millones de dólares en fondos para la MTA y crearán decenas de miles de empleos.

Sin embargo, quienes se oponen a las propuestas afirman que, a menudo, esas promesas no se cumplen. “Todos y cada uno de los miembros de la Junta de la gobernadora Kathy Hochul han consolidado su legado hoy: una estafa depredadora patrocinada por el estado que roba dinero a una comunidad de inmigrantes asiáticos de clase trabajadora y se lo entrega a un multimillonario que ya posee una fortuna de $20 mil millones de dólares y una colección de arte privada de $1 mil millones de dólares”, declaró Jack Hu, activista comunitario.

A principios de noviembre, la junta de cinco miembros visitó todas las ubicaciones propuestas para los casinos antes de su reunión del lunes para emitir recomendaciones sobre nuevas licencias. El siguiente paso en el proceso es que la Comisión Estatal de Juegos vote sobre las recomendaciones de la junta a finales de mes, pero se espera que la las siga, comentó ABC News.

Genting, operador de Resorts World, adelantó que el casino Aqueduct Racetrack se convertiría en el más grande del país, con una sala de juegos de 500,000 pies cuadrados con cientos de juegos de mesa. Mientras tanto, Bally’s ha prometido pagar a la Organización Trump $115 millones de dólares para comprar su participación restante en el sitio.

El camino ha estado lleno de sobresaltos. El mes pasado grupos comunitarios y religiosos insistieron en detener el proyecto del Metropolitan Park que incluye un casino en Citi Field. Previamente, en septiembre las juntas comunitarias no aprobaron otras cuatro propuestas de casino en NYC: una en Coney Island (Brooklyn) y tres en Manhattan: Times Sq, Hudson Yards y Freedom Plaza (al lado de la sede de la ONU). En tanto Empire City Casino -que opera junto al hipódromo de Yonkers- había sido considerada de las favoritas para obtener una licencia porque allí ya ofrecen algunos juegos de azar.

Pero en octubre, apenas dos semanas después de recibir la aprobación comunitaria, MGM Resorts sorprendió al retirarse del proyecto de abrir otro casino en Yonkers (NY). La empresa afirmó que un mercado competitivo y limitado en el área metropolitana pondría en peligro la rentabilidad que inicialmente anticiparon en este proyecto.