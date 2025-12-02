Trump anuncia que la Guardia Nacional se dirigirá a Nueva Orleans esta semana

El presidente Donald Trump señaló que las tropas de la Guardia Nacional se desplegarán en Nueva Orleans, como parte del operativo migratorio Swamp Sweep, que iniciará a partir de esta semana, y el fue solicitado por el gobernador de Louisiana, Jeff Landry.

El mandatario no especificó qué día o cuántos soldados llegarán a Nueva Orleans. El gobernador Landry hizo la petición en septiembre para solicitar mil elementos con el propósito de combatir la delincuencia que se ha apoderado de las calles de la ciudad.

“Ha pedido ayuda”

“El gobernador Landry, una gran persona, un gran gobernador, ha pedido ayuda en Nueva Orleans. Y vamos a ir allí en un par de semanas”, fueron las palabras de Trump durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca.

Según Landry, las tasas de delitos violentos en Nueva Orleans, ciudad que es gobernada por demócratas se han incrementado, por lo que se siente satisfecho por la intervención de la Guardia Nacional, informó AP.

“Acogemos con satisfacción la operación de limpieza de pantanos en Louisiana”, dijo el gobernador.

Pero, el gobernador también pidió elementos a las ciudades Baton Rouge y Shreveport por la violencia que hay y por el escaso número de personal de la policía.

Algunos opositores, según la agencia AP mencionaron que Nueva Orleans ha tenido uno de sus años más seguros y no están de acuerdo con el despliegue de la Guardia Nacional.

Swan Sweep operativo migratorio

La operación Swamp Sweep que será liderada por la Patrulla Fronteriza tiene como objetivo detener a 5,000 personas. Este operativo otorgará a la policía el poder de detener y arrestar a las personas, de las cuales sospechen que son inmigrantes indocumentados.

La medida forma parte de una estrategia impulsada por la administración Trump, que incluye la movilización de agentes, el uso de instalaciones militares y la aplicación de equipos de control como gas lacrimógeno.

Swan Sweep ocurre tras la cancelación definitiva del sistema de citas para asilo CBP One, cuya funcionalidad terminó el 20 de enero de 2025. Todas las citas previamente otorgadas fueron canceladas.

Durante el gobierno de Joe Biden, alrededor de 900,000 personas ingresaron legalmente a Estados Unidos bajo CBP One.

