¿Por qué ICE multa a miles de inmigrantes con hasta $1.8 millones? (podcast)

El gobierno del presidente Donald Trump ha impuesto multas de hasta $1.8 millones de dólares a miles de inmigrantes indocumentados, acusándolos de no haber abandonado el país, pero tal decisión podría estar violando leyes, según una demanda ante la Corte de Distrito de Massachusetts.

Escucha el podcast en Spotify o dale clic al siguiente enlace.

La demanda colectiva presentada la semana pasada es liderada María L. y Nancy M., luego de que la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) les impueso multas prácticamente impagables.

La acusación ante el tribunal con sede en Boston expone que los demandados, incluidas la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y el Departamento de Justicia, imponen sanciones civiles sin determinar, si las multas son apropiadas en cada caso particular, por lo que se estarían violando la Constitución, la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) y la Ley de Procedimiento Administrativo (APA).

“Estas multas están diseñadas para aterrorizar a las familias”, declaró Hasan Shafiqullah, abogado supervisor de la Unidad de Reforma del Derecho Civil de The Legal Aid Society. “Las personas a las que representamos están haciendo exactamente lo que exige la ley: buscar protección legal a través de los tribunales y agencias de inmigración. En respuesta, el gobierno amenaza con confiscarles sus salarios, sus autos e incluso sus casas”.

Hasan Shafiqullah explicó en el podcast “El Diario Sin Límites” por qué esta demanda es significativa sobre el debido proceso y cómo seguirá su curso ante el tribunal.

>> ¿Cuáles son los tipos de multas que ICE impone a indocumentados?

>> ¿Qué pasa si los inmigrantes no pagan la multa exigida?

>> ¿Qué pide la demanda contra multas de ICE ante corte de Massachusetts?

