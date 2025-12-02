William Levy reveló su experiencia al actuar junto a su hija en ‘Bajo un fuego’

William Levy, hace pocas semanas, estuvo promocionando su nueva película “Bajo un fuego”; sin embargo, no se trataba de un trabajo más porque en este proyecto existe la particularidad de que trabajó con su hija Kailey, siendo esta su primera labor en el mundo de la actuación. En exclusiva para People en Español, explicó cómo fue estar con ella en el set de grabación y los nervios que tuvo él.

“Ella quería hacer esto hace mucho tiempo; yo no la puse ahí porque yo quería; ella es la que quería hacerlo. Yo le había dicho que hasta los 15 años no pensaba que era lo mejor para hacerlo, y una vez que cumplió 15 años, me dijo: ‘Papi, ¿y ahora qué?’. Entonces se dio la oportunidad de hacer la secuela de ‘Bajo un volcán’, que se llama ‘Bajo un fuego’, y ahí escribimos la idea”, comenzó relatando al mencionado medio.

El actor de raíces cubanas mencionó que una de sus mayores preocupaciones era no saber si había hecho lo correcto de que ella incursionara en el mundo de la actuación estando muy joven, dado que tiene solamente 15 años. Sin embargo, con el transcurrir de los días de trabajo, se dio cuenta de que tiene más futuro del que pensó al inicio de tomar la decisión.

“Yo estaba preocupado un poquito por si la puse antes de tiempo. La verdad, mi hija en esto de la actuación tiene un gran futuro; lo que hizo ahí… hizo unas escenas que, cuando la vean, van a flipar, como dicen en España. La verdad es que hizo una actuación increíble”, explicó a People en Español.

Levy detalló que fueron 60 días grabando “Bajo un fuego”, y para él, la emoción fue doble porque estuvo al lado de su hija menor viendo cómo crece, no solo laboralmente, sino en la misma carrera que él decidió ejercer hace años. Por ello, el cubano disfrutó cada segundo y siempre mantendrá presente ese trabajo tan especial que realizaron juntos, y espera tener la oportunidad de volver a estar con ella en otro proyecto.

“Trabajar con ella, verla en el set, estar ahí detrás del monitor mirando lo que estaba pasando con ella, convivir dos meses juntos en el set de filmación. Esa experiencia que tuve yo con ella, que tuvimos los dos trabajando juntos en un set de filmación, eso me lo llevo para el resto de mi vida“, relató.

