Marco Antonio Solís le reclama a Bad Bunny no haberlo invitado a su residencia en Puerto Rico

Este jueves 13 de noviembre se celebró en Las Vegas, Nevada, la edición 26 de los Latin Grammy. Muchas estrellas de la música latina se reunieron para celebrar, entre ellas Bad Bunny y Marco Antonio Solís.

La misma cuenta de Instagram de la Academia Latina de la Grabación compartió un video en el que se muestra el momento en que el cantante puertorriqueño y el mexicano coincidieron en la parte de atrás del escenario.

Al abrazarse, Solís dijo: “Oye, nunca me invitaste allá”. Y Bad Bunny respondió, bromeando: “Allá tenemos un sofá y todo pa’ tí”.

Luego se tomaron una foto juntos, incluyendo a Gloria Estefan, quien fue testigo de momento.

Hay que recordar que durante todos los shows que Bad Bunny dio en la residencia ‘No me quiero ir de aquí‘, en Puerto Rico, invitó a varios artistas para que fueran parte de “la casita”, una réplica de una casa típica de la isla que estaba dentro del Choli.

Los invitados eran parte de una fiesta en cada show que Bad Bunny animaba con muchas de sus canciones. Algunos invitados solo bailaban, y otros cantaban junto a la estrella puertorriqueña. Incluso, en varias ocasiones hubo deportistas invitados, como por ejemplo LeBron James y Kylian Mbappé.

Algunos de los invitados a la residencia de Bad Bunny fueron Jhay Cortez, Wisin, Jowell y Randy, Farruko, Tito El Bambino, Gilberto Santa Rosa, Chuwi, RaiNao, Los Pleneros de la Cresta, Residente, Kany García, Ricky Martin, Penélope Cruz, Javier Bardem, entre otros.

