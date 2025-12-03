Casa Blanca advierte posibles detenciones de inmigrantes en la Copa Mundial 2026

El Gobierno del presidente Donald Trump no descarta llevar a cabo redadas o detenciones de inmigrantes durante la Copa Mundial de la FIFA que Estados Unidos organizará en 2026, según informó este miércoles Andrew Giuliani, jefe del grupo de trabajo de la Casa Blanca para el evento.

Giuliani, que habló en una rueda de prensa en Washington a dos días del sorteo de grupos, insistió en que el mandatario mantiene abiertas todas las opciones para reforzar la seguridad nacional. “Debo insistir en que el presidente Trump no descarta nada que haga más seguro a este país”, afirmó.

El funcionario e hijo del exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani, remarcó que el Gobierno no permitirá situaciones que comprometan el orden público. “Lo que no toleraremos serán alborotadores que amenacen la seguridad”, subrayó, asegurando además que la organización del Mundial demostrará que “seguridad y hospitalidad pueden ir de la mano”.

La cita mundialista, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio del próximo año y también tendrá sedes en Canadá y México, coincidirá con un momento marcado por la línea dura de la Administración Trump en materia migratoria.

Consultado sobre la posibilidad de negar visados a fanáticos que pretendan ingresar al país para asistir a los partidos, Giuliani fue tajante al señalar que para el Ejecutivo “cada decisión sobre un visado es una decisión sobre seguridad nacional”.

El representante de la Casa Blanca recordó además que el presidente y la FIFA anunciaron recientemente que quienes posean entradas para los partidos podrán acceder de manera prioritaria a citas con las autoridades migratorias para tramitar una visa.

Giuliani destacó que los tiempos de espera para las solicitudes se han reducido a menos de dos meses en países como Argentina, Ecuador y Brasil, mientras que varias naciones europeas y Japón mantienen acuerdos de exención de visado.

Sigue leyendo:

–FIFA financiará la construcción de dos minicampos de fútbol en Palestina

–Futbolista juega con un grillete electrónico tras salir de prisión en la Serie B2 de Brasil

–Lamine Yamal: “Nunca dudé en jugar con España”