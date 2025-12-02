Lamine Yamal: “Nunca dudé en jugar con España”

El delantero del FC Barcelona y estrella de la selección de España, Lamine Yamal, aseguró que siempre tuvo en su mente defender la camiseta de la selección española a pesar de haber tenido altas posibilidades de jugar para el combinado nacional de Marruecos por sus raíces con dicho país.

Estas declaraciones las realizó el jugador durante una entrevista ofrecida con ‘60 Minutes’ para CBS, donde conversó sobre su carrera, la situación familiar y el camino que ha venido realizando para participar en el Mundial de la FIFA 2026 que se realizará de manera conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá.

En sus palabras uno de los puntos más importantes fue la decisión de defender a la selección de España, asegurando que era uno de sus mayores deseos de niño a pesar del interés que mostró Marruecos para poder adquirirlo.

Barcelona’s Lamine Yamal gestures during a Spanish La Liga soccer match between Barcelona and Alaves, in Barcelona, Spain, Saturday, Nov. 29, 2025. (AP Photo/Joan Monfort)

“La verdad que fue algo raro. Sí estaba en mi cabeza el ‘puedo jugar con Marruecos’. Justo Marruecos acababa de llegar a las semifinales del Mundial, pero en el momento de la verdad, nunca dudé. Con todo mi cariño y respeto para Marruecos, yo siempre he querido jugar una Eurocopa, jugar aquí en Europa. El fútbol europeo se ve más y está más cerca del internacional. Estando en el Barça yo quería ganar una Eurocopa que, gracias a Dios, ya lo he conseguido y ahora jugar un Mundial con posibilidades de ganarlo. Siempre le tendré cariño a Marruecos. También es mi país. La verdad que no hubiera sido nada raro ni malo jugar con ellos, pero España jugaba la Eurocopa. Yo me he criado en España y también siento que es mi país”, dijo.

“Es relativo. Al final, eso no lo decide uno mismo. Cuando eres niño, se decide quien es la estrella de una selección. No lo decide el jugador. Creo que al final es que la gente quiera ilusionarse con ello. Yo estoy muy contento con la ilusión que genero a los españoles, a los culés. Soy una de las opciones. Sé que cuando voy a un campo, mucha gente viene a verme. No es algo que me meta en la cabeza. Es algo que se dará si la gente se ilusiona conmigo. Estoy abierto a eso, pero será si la gente lo decide”, agregó sobre si se veía como la nueva cara de España.

Con respecto a la presión y como trata con ella, Yamal se mostro´tranquilo sobre este tema y asegura que todavía no siente esto al momento de saltar al terreno de juego, por lo que siempre anda con naturalidad.

La FIFA presentó el ranking FIFA del mes de octubre. Crédito: Tony Uzunov | AP

“La presión es algo mental. Es algo que tiene cada uno dentro. No la he sentido nunca y no sé si llegaré a sentirla. No tengo esa sensación dentro. Nunca lo he tenido. Yo siento que mis padres si han tenido presión. Eran jóvenes, me tenían a mí. Tienes que sacar adelante la familia, el trabajo, hacer que tu hijo esté feliz, comprarles sus regalos. Eso si que es presión y de la mala. Yo no puedo sentir presión por jugar a fútbol. Intento disfrutar y pensar que mis amigos lo han pasado peor que yo y yo estoy jugando al fútbol”, sostuvo.

Para finalizar, Lamine fue cuestionado sobre sus aspiraciones para la Copa del Mundo, donde aseguró que espera poder dar el mejor espectáculo posible para ayudar a su selección a ganar nuevamente un título de la FIFA.

“Muy buenas. Hacía tiempo que España no llegaba como candidata a poder ganar el Mundial. Veo que el país está ilusionado. Yo lo estoy también. No podía llegar en un mejor momento. Me siento importante, me siento bien. Muchas ganas de que llegue”, concluyó.

Sigue leyendo:

–Alexis Vega quedaría fuera de acción para las semifinales ante Rayados

–Carlo Ancelotti da duro golpe a Vinícius: “Si está al 90% convocaré a otro”

–Antonio Rüdiger reconoce los cambios en su cuerpo con el pasar de los años