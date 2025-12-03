David Benavídez manifiesta su deseo de pelear en el Reino Unido y desafía a Ben Whittaker

Después de su dominante victoria por nocaut técnico sobre Anthony Yarde en Riad, David Benavídez no solo ha puesto la mira en los campeones de su división, sino también en el mercado europeo.

En conversación con la leyenda del boxeo Carl Froch, Benavídez mostró un entusiasmo particular por experimentar la atmósfera de una pelea en el Reino Unido.

La confesión del “Monstruo Mexicano” se centra en el ambiente inigualable que generan los aficionados británicos, algo que lo motiva a buscar un desafío en esa región del mundo.

Benavídez fue directo al señalar a quién le gustaría enfrentar en suelo inglés. El nombre que mencionó fue el de Ben Whittaker, la joven promesa que ha generado gran expectación desde su exitoso paso por los Juegos Olímpicos.

“Sueño con pelear en el Reino Unido. Tienen una afición increíble que entiende el boxeo y crea un ambiente eléctrico,” comentó Benavídez a Froch.

Luego, fue más específico: “Me encantaría subir al ring allí contra alguien como Ben Whittaker. Él es un gran talento, y creo que sería una pelea que el público británico disfrutaría mucho.”

La propuesta de Benavídez es audaz, pues Whittaker es una figura en ascenso y un enfrentamiento en su casa le daría un impulso mediático invaluable, aunque en una división diferente a la que usualmente maneja Benavídez. Al desafiar a la promesa olímpica, el invicto boxeador demuestra su disposición a enfrentar a cualquier rival, sin importar la geografía o el peso.

¿Quién es Ben Whittaker?

Whittaker, de 28 años, posee un historial breve pero contundente: diez combates, 10 victorias y un solo empate. Su medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 confirmó lo que muchos entrenadores ya intuían: que se trata de uno de los prospectos más brillantes en el peso semipesado.

En ese sentido, Benavidez observa en él un estilo llamativo, técnico y explosivo, capaz de generar intriga sobre lo que puede ofrecer sobre el cuadrilátero.

