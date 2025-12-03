El padre de Meghan Markle está en UCI tras cirugía de emergencia: “Su vida estaba en peligro inminente”

El padre de la actriz y duquesa de Sussex, Meghan Markle, fue sometido a una cirugía de emergencia e ingresó a la unidad de cuidados intensivas en Filipinas.

Thomas Markle, de 81 años, fue llevado de emergencia al hospital donde fue sometido a una cirugía, así lo informó su hijo Thomas Markle Jr, según reseñó Daily Mail. El padre de Meghan Markle se someterá a otra cirugía para eliminar un coágulo de sangre.

Thomas Markle Jr aseguró inicialmente su padre fue llevado a un centro de salud cerca de su casa, ahí le dijeron que su salud estaba en peligro inminente. El hombre fue trasladado en ambulancia a otro hospital mucho más grande y equipado.

“Llevé a papá a un hospital cerca de nuestra casa y le hicieron varias exploraciones y los médicos dijeron que su vida estaba en peligro inminente. Nos llevaron en ambulancia, con las sirenas a todo volumen, a un hospital mucho más grande en el centro de la ciudad”, dijo.

No se sabe específicamente qué enfermedad llevó a Thomas Markle a ser ingresado en el hospital. Esta situación de salud se sumó a la lista de enfermedades que ha padecido Markle durante los últimos años entre las que se encuentran dos infartos y un derrame cerebral.

Samantha, otra de las hijas de Thomas, dijo que reza para que su padre se recupere totalmente de esta afección de salud. “Es un hombre fuerte, pero ha pasado por mucho. Rezo para que sea lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a esto. Mi padre ha sufrido dos infartos, un derrame cerebral y un terremoto. Espero que pueda superar esto”, dijo.

El distanciamiento entre padre e hija ocurrió poco antes de la boda real de Meghan Markle con el príncipe Harry en 2018. Supuestamente, Thomas Markle habría aceptado dinero a cambio de posar para paparazzis previo a la boda. Aparentemente Harry y Thomas tuvieron una acalorada discusión sobre este tema.

Harry habló sobre el distanciamiento de su esposa con su padre en el documental ‘Harry y Meghan”. “Ahora no tiene padre. Yo asumí esa responsabilidad. Porque si Meg no estuviera conmigo, su padre seguiría siendo su padre. Es increíble lo que la gente haría cuando le ofrecieran una cantidad enorme de dinero. Cincuenta mil, cien mil, para entregar fotografías, para crear una historia. Y gracias a Dios, la mayoría dijo que no”.

Thomas Markle se perdió la boda real de Meghan con el príncipe Harry en 2018 debido a que días antes había sido sometido a una cirugía del corazón.

Sigue leyendo:

Meghan Markle regresa a la actuación con la película ‘Close Personal Friends’

Meghan Markle recibe críticas por asistir al desfile de Balenciaga en París

Meghan Markle y el príncipe Harry asisten a concierto benéfico en California