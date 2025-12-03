Kevin Patullo, coordinador ofensivo de Philadelphia Eagles tras ataque a su casa: “se pasaron de la raya”

Este miércoles, el coordinador ofensivo de Philadelphia Eagles, Kevin Patullo, habló en rueda de prensa sobre el ataque vandálico que sufrió su residencia la semana pasada tras la derrota ante Chicago Bears.

Patullo manifestó que los fans se pasaron de la raya cuando acudieron en la madrugada del pasado sábado a su residencia ubicada en New Jersey con el lanzamiento de huevos a la fachada.

El estratega de 44 años rompió el silencio en conferencia de prensa y afirmó que, aunque entiende y acepta las críticas propias de un negocio tan exigente como la NFL, considera que el hecho de que su familia se haya visto involucrada supera los límites.

“En este momento, estamos listos para enfocarnos en ganar el partido. Desafortunadamente, ocurrió. Llevo cinco años aquí y ha sido increíble”, dijo.

“Como entrenadores y jugadores, todos sabemos que parte de nuestro trabajo es manejar las críticas. Es perfectamente aceptable hablar de lo que está pasando, cómo arreglarlo, qué vamos a hacer hacia adelante, y lo entendemos. Pero cuando involucra a tu familia, obviamente, cruza la línea”, expresó.

Finalmente, Patullo quiso dejar atrás el altercado y centrarse en el futuro cercano de Philadelphia Eagles. “Eso pasó, y ahora simplemente tenemos que seguir adelante. Estamos tratando de ganar”, señaló.

Kevin Patullo was asked about the incident at his house



Responds by saying what a great sports town Philly is, how amazing the fans are and that criticism comes with the job



Also mentions it crosses the line when it involves his family



Full answer: pic.twitter.com/RB0rHvbRIG — Eliot Shorr-Parks (@EliotShorrParks) December 3, 2025

La policía de Moorestown informó que el incidente ocurrió a las 2:50 de la madrugada, cuando los sospechosos lanzaron huevos contra la casa familiar, causando daños menores. Esto, mientras Patullo y su familia estaban dentro. La investigación sigue en curso y aún no se han realizado arrestos.

El incidente se dio luego de la derrota del pasado viernes que Chicago Bears le propinó a Philadelphia Eagles 24-15 en el Lincoln Financial Fields.

¿Por qué atacaron la casa de Kevin Patullo?

El ataque no fue el motivo, sino el detonante. El trabajo de Patullo está siendo cuestionado por los fans en las últimas semanas debido a las bajas estadísticas y notorios problemas de ataque del equipo esta temporada, considerando que son el equipo ofensivo mejor pagado en toda la NFL.

Los Eagles ocupan el puesto 24 en yardas (304.8 por partido); el 23 en pases (196.3 yardas por partido); el 22 en carreras (108.5 yardas por partido) y el 19 en anotaciones (22.5 puntos por partido).

Patullo forma parte del cuerpo técnico de los Eagles desde 2021 con la llegada del coach Nick Sirianni. Anteriormente, desempeñaba la función de coordinador del juego aéreo y entrenador en jefe asociado.

Fue para esta temporada que Patullo fue nombrado coordinador ofensivo debido a la salida de Kellen Moore, hoy al frente de los New Orleans Saints.

Los Eagles atraviesan un momento complicado: acumulan dos derrotas consecutivas y presentan marca de 8-4, justo antes de su duelo de la Semana 14 contra Los Angeles Chargers el próximo lunes 8 de diciembre.



Sigue leyendo:

· Lanzan huevos a la casa del coordinador ofensivo de Philadelphia Eagles tras derrota ante Chicago Bears

· New York Giants consiguen histórico triunfo ante Eagles gracias a sus novatos Jaxson Dart y Cam Skattebo

· Falleció Bryan Braman, campeón del Super Bowl LII con los Philadelphia Eagles