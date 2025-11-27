Millie Bobby Brown defiende su amistad con David Harbour tras rumores de acoso

En medio de los rumores que apuntaban a que David Harbour enfrentaba una denuncia por acoso, Millie Bobby Brown habló públicamente sobre el vínculo que mantiene con su compañero de elenco y explicó por qué ambos aparecieron juntos en el estreno mundial de la quinta temporada de ‘Stranger Things’, realizado en Los Ángeles.

En entrevista con The Hollywood Reporter, la actriz de 21 años recalcó que su cercanía no es reciente, sino el resultado de una colaboración que se ha extendido por una década.

“Llevamos 10 años haciendo eso. Siempre nos ha unido. Amamos este programa por encima de todo y valoramos nuestra amistad por encima de todo”, aseguró.

Esta declaración surge después de que el Daily Mail publicara un artículo asegurando que Brown había presentado una queja formal contra Harbour por supuesto acoso e intimidación previo al inicio de la filmación de la temporada final. El medio mencionaba la existencia de “muchísimas páginas de acusaciones”, aunque aclaraba que ninguna estaba relacionada con conductas sexuales inapropiadas.

El tabloide también afirmó que Netflix habría llevado a cabo una investigación interna durante varios meses y que Brown habría estado acompañada por un representante personal en el set, información que la plataforma no ha confirmado.

En esta quinta temporada, Eleven (Brown) y Hopper (Harbour) vuelven a coincidir en pantalla, retomando la dinámica que caracterizó los primeros ciclos y que se había diluido cuando sus historias se separaron.

“Fue muy emocionante volver a estar juntos”, expresó Brown. “Me recordó mucho a la segunda y tercera temporada: ella está creciendo, encontrando su voz, y él intenta ser una figura paterna. Esa energía regresa y me encanta”.

La intérprete añadió que algunas de sus escenas preferidas del personaje son precisamente aquellas que comparte con Harbour, y manifestó su deseo de que el público conecte con esa reconexión emocional.

Aunque Brown no ha respondido directamente a las acusaciones, los creadores de la serie, Matt y Ross Duffer, sí fueron consultados en la alfombra roja del estreno.

“Llevamos 10 años haciendo esto con este elenco, y a estas alturas son como familia y nos importan muchísimo. Así que, ya saben, nada importa más que tener un set donde todos se sientan seguros y felices”, comentó Ross Duffer.

Por su parte, Shawn Levy, director y productor ejecutivo, también se refirió a la importancia de atender con cuidado cualquier señalamiento dentro del equipo.

