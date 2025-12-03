Muere a los 57 años Elden Campbell, exjugador de los Lakers y campeón de la NBA

El histórico pívot de Los Angeles Lakers, Elden Campbell, murió a los 57 de forma repentina el pasado lunes. No obstante, la noticia se dio a conocer el martes gracias a Clemson University, donde fue estrella universitaria.

“Lamentamos la pérdida de Elden Campbell, nuestro máximo goleador de todos los tiempos, All-American y tres veces jugador All-ACC, quien falleció a la edad de 57 años”, señalaron en redes sociales.

Las causas sobre el fallecimiento de Campbell no han sido esclarecidas. De acuerdo con la cadena TMZ Sports, familiares del exjugador descartaron que padeciera alguna enfermedad.

Elden Campbell jugó 15 temporadas en la NBA, fue figura de los Lakers en los 90 y campeón con los Detroit Pistons en 2004. También dejó huella en la Universidad de Clemson, donde aún es su máximo anotador histórico.

El pívot llevó a Clemson a su único título de temporada regular de la ACC en 1990. Consigue anotar 1,880 puntos y fue segundo en bloqueos (334) y octavo en rebotes (836).

Los Lakers lo seleccionaron en la primera ronda del Draft de 1990, y compartió cancha con íconos como Shaquille O’Neal y Kobe Bryant. Campbell llegó a promediar casi 15 puntos por partido en la temporada 1996-97.

Conocido como “Easy E” por su carácter tranquilo. Fue el máximo anotador del equipo en varias campañas entre 1990 y 1999, año en el que fue traspasado a Charlotte. Ahí regaló las mejores estadísticas individuales.

En 2003 se iría Detroit Pistons y en 2004 saldría campeón de la NBA derrotando nada más y nada menos que a Los Angeles Lakers.

Fue pieza de rotación clave en el equipo de Larry Brown, que venció a la poderosa dupla Shaq–Kobe. Antes de retirarse en 2005, pasó por Seattle SuperSonics y New Jersey Nets.



