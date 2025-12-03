¿Paulina Rubio desalojada de su su mansión en Miami? Esto se sabe sobre la situación de la “Chica Dorada”

En medio de nuevas especulaciones dentro del mundo del entretenimiento, Paulina Rubio volvió a convertirse en tendencia luego de que diversos programas de espectáculos afirmaran que la cantante había sido desalojada de su residencia en Miami por deudas acumuladas.

La versión, difundida inicialmente por Maxine Woodside desató todo tipo de comentarios, pero información de la revista Hola revela que dicha historia no tiene fundamento.

Una fuente cercana a “La Chica Dorada”, asegura que la cantante misma desmintió la noticia, publica la revista.



“Todo es mentira. Ella ya no vive en esa casa, pero no la han echado de ningún sitio”, afirmó la fuente citada por la publicación.



La misma persona señala que Paulina está molesta por la cantidad de mensajes y llamadas que ha recibido a causa del rumor.



“Está un poquito enfadada por tanta información falsa”, destacó la fuente.

La prioridad de Paulina Rubio: sus hijos por encima del escándalo

Mientras la prensa especula, la artista se mantiene enfocada en lo que considera lo más importante: sus hijos Andrea Nicolás, de 15 años, y Eros, de nueve. Ambos son producto de sus relaciones con Nicolás Vallejo-Nájera “Colate” y Gerardo Bazúa, respectivamente.

La fuente precisa: “Ella no piensa desmentir nada públicamente. Dice: ‘Tengo mis problemas, mi trabajo y mis niños’. Antes que artista, es mamá”.

Y remata dejando clara la falsedad del rumor: “Todos se han equivocado. Todo es mentira”.



Óscar Madrazo aclara sus declaraciones tras la polémica

El conflicto tomó fuerza cuando Maxine Woodside mencionó que Óscar Madrazo, amigo cercano de Paulina, habría confirmado el supuesto desalojo.



Sin embargo, Madrazo desmintió esta versión mediante un video difundido en redes sociales, donde expresó su molestia.



“Es mentira. Yo nunca digo algo que no me corresponde”, destacó el presentador durante la entrevista citada, únicamente habló de las dificultades personales que Paulina ha vivido este año, sin mencionar nada sobre su vivienda.

Sigue leyendo: