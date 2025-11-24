Mansión de Paulina Rubio estaría infectada

En un reciente programa de Javier Ceriani, el presentador informó que la mansión de Paulina Rubio en Miami, Florida, está infectada de cucarachas. Ceriani habría obtenido información a través de un delivery que visitó la propiedad.

El presentador, en su canal de YouTube, cuenta que Rubio pidió sushi y que pidió al delivery que lo dejara en la cocina de la propiedad. Al entrar, el hombre pudo notar que la cocina estaba completamente sucia e incluso vio aparecer tres cucarachas.

“Era tremenda la mugre de la cocina de Paulina Rubio. Entendemos que es una mujer abandonada y que no tiene mucho dinero”, agregó Ceriani.

No dio muchos más detalles sobre el estado de la propiedad, aunque hay que recordar que programas atrás informó que la cantante mexicana había sido desalojada de una mansión en Miami en la que vivía al mismo tiempo que alquilaba esta propiedad que estaría infectada.

Al ser desalojada, probablemente Rubio tuvo que regresar a su mansión, la cual obtuvo tras su separación del Ricardo Bofill, con quien tuvo una relación entre 1996 y 2004. Supuestamente, había ofrecido el lugar por $70,000 dólares mensuales, al mismo tiempo que alquilaba una para vivir por $35,000 dólares.

En su momento, Ceriani explicó la razón por la que fue desalojada de la casa que alquilaba: “Se termina el contrato y ella se queda 15 días más fuera del contrato. Eso en Estados Unidos y en España se llama ‘inquilino okupa'”. También se mencionó el mal trato que le dio a varios sectores de la residencia, pues el propietario alega que la cantante rompió los inodoros, la cocina y otras partes de la casa.

