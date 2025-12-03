Shakira reflexiona sobre su separación de Gerard Piqué y el aprendizaje detrás del dolor

La cantante Shakira y el exfutbolista Gerard Piqué se separaron a mediados del año 2022, lo que sin duda fue bastante escandalosa, no solamente porque terminaron luego de haber tenido una relación sentimental de más de una década y dos hijos, sino porque se comenzó a rumorar que él le había sido infiel a la cantante y con el tiempo se pudo confirmar que era cierto.

“Es quizás la historia de amor más larga que he tenido. A veces pienso, incluso: ‘¿Será que me pasó todo esto porque era lo que me tocaba en esta vida?’, para que quizá otra gente se viera reflejada en mí y en mis vivencias, y que todo esto fuera la gasolina para este motor que se encendió y que sigue en marcha”, dijo en entrevista con Alejandro ‘Marley’ Wiebe para el programa Por el Mundo de Telefe.

La cantante colombiana, durante la entrevista, agregó que es un hecho del ser humano desconocer las razones por las cuales les toca vivir algunas cosas; sin embargo, ella quiso ver el lado positivo de esa situación y es que aprendió y relató cómo una gran cantidad de sentimientos negativos logró cambiarlos para inspirarse en su trabajo y así fue sanando.

“Uno no sabe por qué atraviesa ciertas experiencias de vida, pero siempre se aprende alguna lección. De eso no hay duda. Pasar de la frustración, de la rabia, el dolor, la tristeza… y transformarlo en arte, en creatividad e inspiración. Me ayudó a sanar y creo que mucha gente sanó conmigo”, añadió.

La cantante contó con gran apoyo durante su separación y entre ellos tenemos a los cantantes como Carlos Vives, Chris Martin (vocalista de Coldplay) y Alejandro Sanz: “Me sentí acompañada y creo que eso fue lo más bonito, la amistad y descubrir los amigos verdaderos que tengo. Y descubrir los amigos que tengo también en este camino de la música, y este público con el que empecé una historia de amor hace muchos años y que continúa”.

Destacó que ella y el futbolista les han demostrado a sus hijos que para llegar lejos hay que prepararse: “También el padre, hay que decirlo, es muy disciplinado, porque no se puede triunfar de otra manera en cualquier oficio; la disciplina es básica. Ellos saben que no hay otra manera. Si hay que presentarse a algo, hay que ensayar; si hay que presentarse para un examen, hay que estudiar. No hay otra. Eso sí que es innegociable”.

