Sonny Gray asegura que le gusta Boston porque “es más fácil odiar a los Yankees aquí”
Luego de llegar a los Red Sox vía canje el veterano lanzador tiró fuego a su nuevo rival y antiguo equipo, los New York Yankees
La llegada de Sonny Gray a los Boston Red Sox desde los Cardinals vía canje no fue solo un movimiento deportivo, sino una declaración de intenciones.
El experimentado lanzador, conocido por su carácter frontal, rápidamente se alineó con la pasión y el odio deportivo que define a la base de aficionados de Boston hacia los New York Yankees.
En sus primeras interacciones con la prensa y los medios locales, Gray no dudó en abrazar la feroz rivalidad que domina la División Este de la Liga Americana, ofreciendo una cita que resonará con la fanaticada de los Medias Rojas.
Gray, quien además tuvo un pequeño paso por la franquicia del Bronx, entendió de inmediato la dinámica de su nuevo hogar. Sus palabras confirmaron que la atmósfera de la rivalidad histórica fue un factor atractivo en su decisión:
“Me gusta Boston por el ambiente que se vive, pero si soy honesto, me gusta porque aquí es mucho más fácil odiar a los Yankees,” afirmó Gray, reconociendo que los Red Sox son, de lejos, los mayores rivales históricos de la franquicia neoyorquina.
“Esa intensidad es lo que me motiva. Estoy aquí para competir y ganar contra ellos“. Este comentario establece el tono para lo que se espera sea una temporada 2026 altamente competitiva, con Gray como una pieza central en los duelos directos contra Nueva York.
El lanzador llega a Boston respaldado por una gran temporada 2025 en la que tuvo 32 aperturas con los Cardinals. Dejando foja de 14-8, una efectividad de 4.28 y 201 ponches.
Gray había firmado en 2024 un acuerdo de tres años con los Cardinals a cambio de $75 millones de dólares. Por lo que 2026 será el último año de este contrato, ahora en manos de los Red Sox, quienes podrán extenderlo para 2027 de mutuo acuerdo.
