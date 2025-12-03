Trump otorga “perdón total e incondicional” al congresista Henry Cuéllar, acusado por sobornos

El presidente Donald Trump anunció el perdón “total e incondicional” para el representante demócrata de Texas, Henry Cuellar, acusado por sobornos, de acuerdo con una publicación en la plataforma Truth Social este miércoles.

El indulto beneficia también a la esposa del congresista, Imelda Cuéllar, señaló el mandatario, quien utilizó su comunicado para criticar al expresidente Joe Biden, acusándolo de utilizar al Departamento de Justicia como arma contra sus oponentes políticos.

“’Sleepy Joe’ atacó al congresista, e incluso a su maravillosa esposa, Imelda, simplemente por decir la VERDAD”, escribió Trump en Truth Social. “Es antiestadounidense y, como dije antes, los demócratas de izquierda radical son una amenaza total para la democracia”.

Asimismo, el republicano señaló que la razón del ataque de la administración Biden contra Cuéllar, a pesar de ser demócrata, se debe a la postura del legislador sobre el tema migratorio. Además, fue abiertamente crítico de las políticas de inmigración de Biden, manifestando en 2023 que creía que la administración estaba demasiado influenciada por el ala izquierda del partido en esta materia.

¿En qué consistieron las acusaciones de Cuéllar?

Tanto Cuéllar como su esposa fueron acusados en mayo del año pasado de presuntamente aceptar cerca de $600,000 dólares en sobornos de una compañía de energía estatal de Azerbaiyán y un banco con sede en México, a cambio de favorecer los intereses del país y del banco en Estados Unidos entre 2014 y 2021, de acuerdo con los cargos.

El congresista, que ha sido un objetivo clave para el Partido Republicano, negó consistentemente los cargos. Fue reelegido para su escaño en el sur de Texas en noviembre, informó Politico.

“Quiero dejar claro que tanto mi esposa como yo somos inocentes de estas acusaciones”, declaró en mayo de 2024. “Todo lo que he hecho en el Congreso ha sido para servir a la gente del sur de Texas”, dijo Cuéllar al respecto.

Respuesta de Cuéllar

A través de su cuenta en X, Cuéllar expresó su agradecimiento al mandatario estadounidense y aseguró que la decisión representa un “borrón y cuenta nueva” en su labor como congresista del sur de Texas.

“Quiero agradecer al presidente Trump por su gran liderazgo y por tomarse el tiempo de analizar los hechos. Agradezco a Dios por apoyarnos a mí y a mi familia en estos momentos difíciles. Esta decisión aclara las cosas y nos permite avanzar por el sur de Texas”, declaró Cuéllar

“Este indulto nos da borrón y cuenta nueva. El ruido se acabó. El trabajo permanece. Y pienso afrontarlo de frente”, sentenció.

I want to thank President Trump for his tremendous leadership and for taking the time to look at the facts. I thank God for standing with my family and I during this difficult time. This decision clears the air and lets us move forward for South Texas.



— Rep. Henry Cuellar (@RepCuellar) December 3, 2025

