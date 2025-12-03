Portugal presenta su camiseta del Mundial 2026: homenaje al océano y a su historia marítima

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) presentó este miércoles la nueva camiseta principal que utilizará la selección en el Mundial de 2026, un diseño desarrollado junto a Puma que busca representar el “espíritu intrépido” ligado a la tradición marítima del país.

La prenda mantiene el característico rojo como color base, acompañado de detalles verdes en el cuello y las mangas, en alusión directa a la bandera nacional. El diseño incorpora además un patrón ondulado que remite a las olas del océano Atlántico, símbolo histórico de la identidad portuguesa.

En un comunicado, la FPF destacó que la camiseta “evoca la energía del océano y la intensidad de una selección lista para estar presente en el mayor escenario futbolístico del mundo”.

El directivo explicó que el objetivo, en conjunto con Puma, fue crear un símbolo que rinda homenaje a las raíces atlánticas del país y sirva también para proyectar la marca Portugal a nivel global, tanto en nuevos mercados como entre aficionados internacionales.

Desde la firma deportiva, Marco Mueller, director sénior de Gestión de Productos de Ropa Deportiva, aseguró que el concepto busca capturar “el vínculo profundo” entre Portugal y el océano, trasladando esa energía a la cancha.

“El patrón inspirado en las olas y la paleta usada de rojo y verde reflejan un equipo que no para de avanzar, alimentada por la pasión y el coraje”, añadió.

El Mundial de 2026 (que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá) marcará la novena participación de Portugal en la Copa del Mundo y el sexto torneo para su capitán, Cristiano Ronaldo, bajo la dirección del técnico español Roberto Martínez.

Sigue leyendo:

–FIFA financiará la construcción de dos minicampos de fútbol en Palestina

–Lamine Yamal: “Nunca dudé en jugar con España”

–Futbolista juega con un grillete electrónico tras salir de prisión en la Serie B2 de Brasil