Aleska Génesis recuerda cómo fue su romance con Nicky Jam

Aleska Génesis, modelo venezolana, recordó nuevamente en una entrevista con Rodner Figueroa cómo fue su relación con el reguetonero Nicky Jam.

La exparticipante del reality show La Casa de los Famosos dijo que todo ocurrió en un viaje a San Francisco, Estados Unidos. Una vez llegó a la ciudad estadounidense, comenzó a compartir contenido en redes sociales y Nicky Jam, al ver que ella solo estaba con una amiga, se animó a viajar para allá.

La creadora de contenido explicó que en un post en medio de su visita escribió: “¿Cómo me quieres? ¿Soltera o con novio?” y ante eso, el famoso le dijo: “Conmigo”.

A partir de ahí, Aleska Génesis se sintió más atraída, debido a que el famoso se le declaró por redes, pero eso no fue todo, ya que él tomó un vuelo para verla.

“Pasaron ocho, no sé cuántas horas, de Miami a San Francisco y de repente me dice ‘aterricé, avísame en qué hotel estás para llegar’”, recordó la modelo en la entrevista con su compatriota.

Explicó que le gustó mucho la presencia de Nicky Jam, pues su ex era con un estilo bastante diferente, hasta que las cosas entre ellos avanzaron bastante y tuvieron un romance de un año.

La venezolana comentó que hacían muchísimos planes y que además era un hombre muy servicial. “Yo nunca le serví un café, un agua, nada”, sostuvo.

En esta conversación aseguró que los problemas que tuvo con su ex Miguel Mawad hicieron que el reguetonero le pidiera prácticamente que vivieran juntos para protegerla.

“Nicky sabía lo que estaba pasando y una de las palabras que él me dijo en ese viaje de San Francisco y es que me había observado y que sabía lo que había en mí”, afirmó la también empresaria.

